Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, заподозренных в шпионаже.

«Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных действий», — сообщили ТАСС в российском посольстве.

Ранее сообщалось, что прокуратура Болгарии завела уголовное дело о шпионаже. По ее данным один из российских дипломатов собирал информацию о «механизмах избирательного процесса в стране», а второй добывал сведения об энергетической безопасности Болгарии и отправлял их в штаб-квартиру российской разведки в Москве.