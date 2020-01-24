«Яблоко» напишет свои поправки к Конституции и предлагает россиянам присоединиться к работе

В партии «Яблоко» сообщили о создании Общественного Конституционного комитета, который начал работу над альтернативным президентскому пакетом поправок в Основной закон. Когда работа над поправками будет закончена, они будут направлены президенту и в Госдуму. Комитет будет добиваться их рассмотрения на всероссийском голосовании, которое, как ожидается, пройдет в апреле.

Председатель политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что предложения президента «ведут к дальнейшему укреплению авторитарного режима, к узурпации власти в руках одного человека». Он также отметил, что «с конституционной точки зрения многие из поправок противоречат первой и второй главам» Основного закона, не соответствует Конституции и сама процедура внесения поправок.

В Научно-консультативный совет при Общественном комитете дали согласие войти судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова и заведующий кафедрой конституционного права Высшей школы экономики Михаил Краснов.

На сайте «Яблока» открыт сбор поправок, которые может направить любой россиянин.