Baza узнала о подарочных квартирах от мэра Собянина

Элитные квартиры экспериментального «доходного дома», возведенного для сдачи в аренду бизнесменам в пользу бюджета Москвы, теперь раздаривают друзьям мэра Сергея Собянина, говорится в расследовании Baza.

Снять квартиру в первом с дореволюционных времен «доходном доме», каким его планировал построить мэр Юрий Лужков, в Николоворобинском переулке раньше можно было за 100-200 тыс. руб. Строительство дома обошлось бюджету в $12,3 млн. Но сейчас квартиры в здании не сдаются, зато на треть переданы в частные руки. Среди тех, кто получил квартиры — глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, замруководителя аппарата мэра Светлана Черникова, главный следователь полиции Москвы Наталья Агафьева, бывший московский прокурор Владимир Чуриков, режиссер Константин Богомолов, главный редактор службы информации НТВ Татьяна Миткова, зампред Совета Федерации Галина Карелова и другие.

Раньше весь дом находится на балансе АО «Мосжилкомплекс» (подчиняется департаменту городского имущества). С 2013 по 2018 год «Мосжилкомплекс» через «договоры пожертвования» передал 15 квартир на баланс города, а потом — они стали частной собственностью (хотя постановление мэрии от 2002 года это прямо запрещает).

Baza считает, что квартиры Собянин дарит за заслуги. Например, в 2016 году мэр поручил прокуратуре города обеспечить порядок во время выборов в Госдуму. Главным московским прокурором тогда был Владимир Чуриков, который через год получил квартиру в «доходном доме». В выписке Росреестра указано, что город пожертвовал ему квартиру (это выглядит так: «Договор купли-продажи квартиры; Договор пожертвования недвижимого имущества»). А за два месяца до передачи квартиры Чурикову «Мосжилкомплекс» за счет бюджета отремонтировал ее на 300 тыс. руб.

«Всем этим людям квартиры передавались в собственность по личному распоряжению Владимира Ефимова (сейчас занимает должность вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, прим. ред.). Хотя, вероятнее всего, он лишь технически передавал квартиры, а решение принималось выше», — рассказал источник Baza в «Мосжилкомплексе».

Сам Ефимов имеет квартиру в доме Novel House в 3-м Кадашевском переулке, недалеко от Кремля и Третьяковской галереи. Возводившая его компания «Диарет» получила от города участок земли в центре, а взамен передавала после сдачи объектов часть помещений. Так как компания уклонялась от передачи, на нее мэрия подавала в суд, и в деле фигурирует в том числе квартира, которую потом приобрел у города Ефимов. А его соседом по дому является бывший губернатор Пермского края, недавно назначенный министром экономического развития Максим Решетников.