Алексей Навальный: Кто продастся первым?

Ну что, делайте ставки, кто продастся первым?

⠀

Уже несколько известных блогеров опубликовали письма, в которых им предлагают деньги за рекламу путинского «всенародного голосования».

⠀

«Нам важно передать важность принятия этих поправок всем пользователям интернета».

⠀

Судя по тому, что рекламу хотят покупать у таких огромных каналов, как @wylsacom, денег выделено море, и ютюберов-инстаграмеров будут скупать пачками.

⠀

Все запляшут как Тимати для Собянина.

⠀

Понятно, почему это делается. «Всенародное голосование» — самая настоящая махинация. Реально аттракцион по превращению всех граждан страны в идиотов. Поправки СНАЧАЛА примут депутаты Госдумы (и они вчера уже проголосовали их в первом чтении), а потом состоится не имеющее никакого значения «всенародное голосование».

⠀

Как же тут обойтись без инстаграм-девиц с постами: «Ой, девочки, вчера делала ноготочки в салоне, и мне такое сказали — закачаааешься. Оказывается, скоро будет голосование, на него нужно обязательно прийти, это важно. У меня в тот день был спа-салон, но я даже его отменила. Представляете?»

⠀

Важно понимать, что те, кто согласится брать эти деньги, украденные у нас — соучастники кражи.

Нет ничего плохого в рекламе. Но здесь утащат из нашего кармана (бюджета), чтобы нас же обманывать — убеждать нас голосовать за поправки, предложенные воровской властью.

⠀

Всех людей, кто будет замечен в этой кампании, нужно буллить, шеймить, харрасить, газлайтить, ну и просто отписываться от них.

⠀

Как думаете, кто из «знаменитостей» продастся первым(-ой). Пишите в комментарии, потом проверим.

Источник