Песков: помиловать Нааму Иссахар без ее личного прошения нельзя

Личное прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар является необходимой процедурой, а его отсутствие тормозит весь процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все-таки у нас есть российские законы, и они должны исполняться. Пока сама девушка не обращалась с просьбой о помиловании. Эта информация по состоянию на вчера на вторую половину дня», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Иссахар не стала писать президенту Владимиру Путину ходатайство о помиловании, так как считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно.

«Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, такая ситуация в данном случае. Должны быть какие-то формальности соблюдены, чтобы процесс пошел», — сказал пресс-секретарь президента.

«Ведомости» отмечают, что ранее Елена Лукьянова, адвокат Михаила Ходорковского, которого Путин помиловал своим указом в декабре 2013 года, говорила, что акт помилования может издаваться без ходатайства, согласия, одобрения и даже вопреки воле осужденного, «поскольку является актом милосердия». Адвокат Николай Полозов пишет в Twitter, что его клиенты Надежда Савченко, Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров не обращались с прошением о помиловании, но это не помешало Путину подписать соответствующие указы и освободить их: «Когда надо, в Кремле сами все нужные прошения рисуют».

23 января Путин в Израиле встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной, и заверил, что «все будет хорошо».

Наама Иссахар в начале апреля 2019 года была задержана в московском аэропорту, через который она летела транзитом. В ее багаже, к которому у нее не было доступа во время пересадки, обнаружили 9 г гашиша. Девушка признала вину в хранении наркотиков, однако отвергла обвинения в контрабанде. Суд приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы.

В январе 2020 года израильские СМИ сообщили, что ради помилования Иссахар 30 декабря Израиль подписал документы о передаче России прав на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима.