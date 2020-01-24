Как коронавирус влияет на мировую экономику

Неопределенность привнесла ощутимый урон в китайскую жизнь как раз перед празднованием Лунного Нового года — традиционным временем для путешествий, покупок и подарков у китайцев, пишет The New York Times. Праздничная неделя начинается уже с 24 января, но из-за вируса многие путешественники изменили планы относительно отпуска. Власти также отложили премьеры ожидаемых фильмов, которые должны были состояться в праздничные дни. Запретный город в Пекине - самая популярная туристическая достопримечательность Китая - объявил, что будет закрыт для посетителей с субботы. Несколько городов, включая 11-миллионный Ухань, были закрыты на карантин, а в соседних городах прекратил работать общественный транспорт.

В долгосрочной перспективе Китай хочет, чтобы его потребители тратили больше. Пекин стремился развить потребительскую культуру, аналогичную культуре США, чтобы экономика Китая стала менее зависимой от крупных строительных и инфраструктурных проектов, которые часто получают государственное финансирование. И в этом плане ставка делается, в том числе и на праздничную неделю, обычно приносящую рекордные продажи.

Сейчас инвесторы по всему миру гадают, может ли новый вирус нанести такой же ущерб, как эпидемия атипичной пневмонии 2003 года, которая унесла жизни 800 человек. Этот вопрос сейчас является важнейшим за пределами Китая, потому что экономика этой страны в течение многих лет была одним из самых мощных двигателей роста в мире. И проблемы в Китае помешают работе и росту в других местах. Рост экономики азиатской страны итак в последнее время замедлился из-за торговой войны с США. Распространение вируса может еще раз ударить и по экономике полуавтономного Гонконга, который страдает от антипекинских протестов.

Business Insider отмечает, что в 2003 году атипичная пневмония, согласно различным исследованиям и моделям, нанесла экономический ущерб миру на сумму от $40 до 80 млрд. Тогда наиболее пострадавшими секторами были транспорт, розничная торговля и рестораны.

На этот раз, согласно оценкам S&P, по всему Китаю расходы на покупки, включая транспорт и развлечения, упадут на 10%, общий рост ВВП упадет примерно на 1,2 процентных пункта, пишет Bloomberg.

По данным NYT, с одной стороны праздничная неделя будет не такой удачной для сферы торговли и услуг, так как многие китайцы боятся посещать торговые и развлекательные центры. С другой стороны она снизит экономический ущерб от закрытия города Ухань, который является крупным национальным транспортным узлом и центром по производству автомобилей и автозапчастей (в том числе для General Motors, Honda и других компаний).

Ухань для Китая сравнима с Чикаго, как основного города в центре гигантской экономики. В нем развивается и высокотехнологичное производство: в отчете за 2019 год Институт Милкена назвал его девятым городом с лучшими показателями в Китае, город привлек инвестиции от 230 фирм из списка Fortune Global 500, сообщает Bloomberg. Центральное и местное правительство вложило значительные средства в высокотехнологичные отрасли промышленности Ухани, особенно в оптоэлектронику и полупроводники.

«Если локализация продолжится после Лунного Нового года, это повлияет на промышленное производство, являющееся одним из ключевых драйверов роста для Китая», — считает главный китайский экономист в Australia & New Zealand Banking Group в Гонконге Раймонд Йенг.