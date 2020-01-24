Михаил Ходорковский о манифесте «Против конституционного переворота и узурпации власти»

Прочитал манифест, инициированный московским муниципальным депутатом Юлией Галяминой и подписанный рядом уважаемых людей. В нем они описывают происходящее с конституционными поправками как государственный переворот.

Не могу не согласиться, ситуация, когда гарант Конституции перекраивает ее в интересах продолжения удержания власти своей группировкой, когда существеннейшие изменения вносятся мошенническим путем, в обход существующих конституционных норм, когда ликвидируется независимость судей, местное самоуправление, идет наступление на федерализм, такая ситуация может называться только государственным переворотом.

На неизбежный вопрос «Что делать?» в манифесте дается ответ — не молчать! А при проведении голосования по поправкам — сказать «нет» узурпации власти.

Поддерживаю этот подход. Власть лишила общество возможности всерьез обсудить, что именно люди хотели бы изменить в Конституции. Мы понимаем, что разговор идет только про пожизненную власть, а все остальное — лишь маскировка. Вы видим, что социальные меры по сути жалкое мошенничество: предлагают МРОТ, который установят сами и индексацию нищенских пенсий по уровню инфляции.

В такой ситуации любое голосование — референдум по вопросу о согласии или несогласии, чтобы Путин и его шайка правили вечно.

И на этот вопрос мы должны дать консолидированный и четкий ответ: нет узурпации власти!

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