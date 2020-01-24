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В Болгарии в шпионаже заподозрили двоих россиян с дипломатическим статусом

24.01.2020

Прокуратура Болгарии заподозрила в шпионаже двух россиян с дипломатическим статусом. Как передает «Медиазона», один из подозреваемых аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства России в Софии, а второй работает в торговом представительстве России в столице Болгарии.

Первый секретарь консульского отдела, по данным прокуратуры, с 2017 года собирал информацию о «механизмах избирательного процесса в стране». Второй россиянин добывал сведения об энергетической безопасности Болгарии и отправлял в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве.

Уголовное дело по 104-й статье УК Болгарии против россиян приостановлено из-за их дипломатического иммунитета.

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