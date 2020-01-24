Греция выдала Франции бывшего владельца криптобиржи BTC-Е Винника

Арестованный в Греции россиянин Александр Винник, ранее являвшийся владельцем криптобиржи BTC-e, вывезен из страны во Францию. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на его адвоката.

До этого Высший административный суд Греции отклонил жалобу адвокатов россиянина на решение о выдаче во Францию и США. Франция выдала европейский ордер на арест Винника летом 2018 года. Следствие считает, что россиянин связан с распространением программы-вымогателя Locky, которая шифрует пользовательские данные и требует выкуп в криптовалюте. Только в 2017 году злоумышленники заработали на этой программе $7,8 млн.

США обвиняют Винника в организации отмывания нескольких миллиардов долларов через криптобиржу BTC-Е. Именно по запросу Штатов россиянин был арестован в июле 2017 года в Греции.

В России против бизнесмена также возбуждены уголовные дела, власти также требовали его выдать. На суде в России настаивал и сам Винник.