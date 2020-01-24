Главы Еврокомиссии и Евросовета подписали соглашение о Brexit

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель подписали соглашение о Brexit в пятницу, 24 января. Документ будет направлен в Европейский парламент для ратификации.

«Шарль Мишель и я только что подписали Соглашение о выходе Великобритании из ЕС, открывая путь для его ратификации Европейским парламентом», — написала Урсула фон дер Лайен в Twitter.

Шарль Мишель также высказался в микроблоге о подписании соглашения: «Все неизбежно изменится, но наша дружба останется. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников».

Планируется, что 30 января представители стран-членов ЕС утвердят сделку с Великобританией в письменном виде, гарантируя Brexit в полночь 31 января.