В Петербурге решение суда по делу активиста «Весны» опубликовали до заседания

Накануне очередного заседания по делу заместителя пресс-секретаря движения «Весна» Никиты Левкина, обвиняемого в проведении несогласованного пикета в ноябре 2019 года, на сайте Петроградского районного суда Санкт-Петербурга появилась информация о результатах рассмотрения дела, в которой активист назван виновным. Об этом сообщает «Апология протеста».

«Возможность заглянуть в будущее и узнать вердикт суда, с одной стороны, претендует на чудо, но с другой — нарушает принцип презумпции невиновности и заставляет предположить, что судья уже сформировала неблагоприятное мнение по делу, что объективно обосновывает сомнения в ее беспристрастности», — отмечают в правозащитной организации.

Акция, из-за которой обвиняется Никита Левкин, была направлена против повышения цен на проезд в общественном транспорте. 10 ноября 2019 года активисты петербургской «Весны» спустились в метро с плакатами, чтобы привлечь внимание горожан к своей позиции.