Экс-министры Орешкин и Мединский назначены помощниками президента

Президент России Владимир Путин назначил своими помощниками бывших министров экономического развития и культуры Максима Орешкина и Владимира Мединского. Бывший вице-премьер Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента. Для назначения Козака Путин внес изменение в положение об администрации, добавив пост третьего замруководителя. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

Орешкин, Мединский и Козак не вошли в новый состав правительства России, который был сформирован Михаилом Мишустиным. Минэкономразвития возглавил Максим Решетников, покинувший кресло губернатора Пермского края. Министром культуры стала экс-руководитель департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.