Спиннеры, судоку и молоко с шоколадом: развлечения республиканцев во время слушаний по импичменту

Во время продолжительных слушаний по импичменту Дональда Трампа, которые проходят в Сенате США, членам верхней палаты запрещено использовать гаджеты, поэтому они пробуют другие способы развлечься.

Сенатор-республиканец Ричард Барр раздал своим коллегам несколько спиннеров (игрушка с подшипником в центре) до начала судебного разбирательства по импичменту в четверг, 23 января. Сам Барр, по данным Euronews, играл с синим спиннером, когда слушал аргументы в пользу обвинения от члена палаты представителей Джерролда Надлера. Фиолетовый спиннер лежал на столе у сенатора Тома Коттона, белый — у Пэта Туми. Но ни один из них с ними не играл.

Наличие игрушек может быть воспринято как нарушение правил. Сенаторам, чтобы они сосредоточились на аргументах сторон, запрещены даже разговоры и гаджеты. При этом Рэнд Пол, казалось, рисовал эскиз Капитолия США (в среду тот же сенатор решал кроссворды и cудоку), Марша Блэкберн читала книгу и что-то подчеркивала в ней.

The Hill отмечает, что во время этой недели слушаний сенаторам разрешено иметь при себе только воду или молоко. Сенатор Том Коттон признался, что у него «немного молока с шоколадом». Он также пошутил, что мог бы сделать коктейль «Белый русский», добавив в свой напиток водки, но опасается, что представлявший сторону обвинения демократ Адам Шифф «обвинит его в сговоре».