Экстрадированный в США российский хакер Алексей Бурков признал вину

Гражданин России Алексей Бурков в США признал себя виновным в открытии веб-сайта, который позволил совершать мошенничество с кредитными картами на сумму более $20 млн. Об этом сообщает Haaretz.

Бурков обвиняется в создании и управлении веб-сайтом Cardplanet, который позволял желающим покупать украденные номера кредитных карт. Люди использовали данные, совершив покупки на сумму более $20 млн. Бурков даже предлагал своим клиентам гарантию возврата денег, если украденный номер карты не работает. По предъявленным обвинениям российскому хакеру грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

В ноябре Алексей Бурков был экстрадирован в США из Израиля, хотя против этого возражала российская сторона. Существовала вероятность, что хакера могли обменять на осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар.