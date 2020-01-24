Китай строит больницу для зараженных коронавирусом

Количество жертв нового коронавируса выросло до 25, а число подтвержденных случаев заражения — до 830. Китай пытается решить проблему с распространением болезни. Он возводит отдельную больницу на 1000 мест для лечения нового коронавируса. В провинции Хубэй закрыты два города, во многих других работает лишь ограниченное количество общественных мест и не ходит общественный транспорт, сообщает Reuters.

Новая больница для больных коронавирусом в Ухане, закрытом из-за вируса 11-миллионном центре провинции Хубей, строится вокруг курортного комплекса в садах у озера на окраине города. Сборные конструкции, которые намерены возвести уже к понедельнику, будут рассчитаны на 1000 мест. Вечером 23 января на площадку прибыла строительная техника, в том числе 35 экскаваторов и 10 бульдозеров.

Тем временем в общей сложности в 10 городах провинции Хубэй приостановлена деятельность общественного транспорта, чтобы сократить скорость распространения вируса. А в городе Чжицзян работают только больницы, супермаркеты, фермерский рынок, автозаправки и аптеки, пишет Reuters.

Также агентство отмечает, что Всемирная организация здравоохранения решила пока не считать эту вспышку «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». Но организация признала болезнь «чрезвычайной ситуацией в Китае».