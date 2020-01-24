«Новая газета» опубликовала манифест граждан против конституционного переворота

России нужны перемены, а не разрушение государственности, говорится в манифесте «Против конституционного переворота и узурпации власти», который уже подписали 20 политиков, муниципальных депутатов, активистов и политологов. Его опубликовала «Новая газета».

«На наших глазах в стране происходит конституционный переворот», заявляют авторы манифеста. А для пожизненного «сохранения у власти Владимира Путина и его коррумпированного режима» реализуется «спецоперация по незаконному переписыванию Конституции».

У многих из тех, кто поддерживает манифест, тоже есть претензии к Конституции, но в данный момент «сиюминутные политические интересы разрушают последний институт, защищающий Россию от полной узурпации власти». При этом убирается приоритет международных обязательств России, уничтожается автономия местного самоуправления, сокращается разделение властей и независимость суда, создается «неподконтрольный обществу государственный орган управления» — Государственный совет. А само внесение поправок лишает Конституцию ее базового свойства — устойчивости.

«Мы утверждаем: под видом перемен нам предлагают конституционный переворот. Именно поэтому изменение Конституции происходит в такой спешке, с риторическими и юридическими манипуляциями, без реальной общественной дискуссии. Вместо Конституционного собрания нам предлагают имитационную рабочую группу с участием непрофессионалов. Вместо референдума — нелегитимное «общероссийское голосование». То, что голосовать предлагается «пакетом», свидетельствует: организаторы переворота сами понимают, что не все представленные ими поправки понравятся гражданам», — сказано в манифесте.

Авторы заявляют, что обществу нужна реальная сменяемость власти, влияние на принятие государственных решений, непротиворечивые и общие для всех законы. Поэтому манифест призывает сказать конституционному перевороту и узурпации власти — нет.