«Голос»: что не так с законопроектом о поправках к Конституции

Коротко о том, что не так:

· В проекте нарушены формальные требования к законам, вносящим изменения в Конституцию: нарушено правило «в одном законопроекте – только взаимосвязанные поправки». В данном случае, например, минимальный размер оплаты труда никак не связан с порядком формирования правительства — такие поправки должны вноситься разными законами.

· Законопроект предусматривает вынесение поправок на общероссийское голосование, но такой процедуры нет в законодательстве. При этом не понятно, как преодолевается противоречие — сама норма о голосовании вступает в силу в составе закона о поправке, т.е. только после того, как закон пройдет все стадии одобрения, будет подписан президентом и вступит в силу, как поправка к Конституции. Какой смысл тогда после этого выносить его на общероссийское голосование?

Комментарий движения «Голос» к проекту закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»

20 января 2020 года президент внес в Государственную Думу проект закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» (далее — Проект). Это проект закона специального вида — закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, для которого предусмотрен, как специальный порядок принятия и вступления в силу, так и специальная форма, определенные Федеральным законом от 04.03.1998 N 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» (далее — Закон № 33-ФЗ) и Постановлением Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 12-П «По делу о толковании статьи 136 Конституции РФ».

Однако, рассматриваемый Проект по форме не соответствует требованиям, установленным Законом № 33-ФЗ.

Так, частью 2 статьи 2 Федерального закона от 04.03.1998 N 33-ФЗ установлено, что «одним законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста».

В то же время, внесенный в Государственную Думу Проект предлагает внести в главы 3-8 Конституции Российской Федерации 22 поправки по блокам, значительная часть которых, не связаны между собой содержательно, т. е. фактически предлагается внести в Конституцию Российской Федерации не одну, а несколько не связанных поправок.

Кроме того, часть 3 этой же статьи 2 Закона № 33-ФЗ устанавливает, что «Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации получает наименование, отражающее суть данной поправки».

Между тем, внесенный проект закона о поправке назван «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», тогда как, например, часть 2 статьи 1 проекта закона о поправке, дополняющая статью 75 Конституции гарантией минимального размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, гарантией индексации социальных пособий и выплат, а также гарантией регулярности индексации размера пенсий, сложно отнести к вопросам «организации публичной власти».

Полагаем, условия, установленные в Законе № 33-ФЗ, вполне логичны и обоснованы: внесение поправок в Конституцию не может производиться пакетом несвязанных поправок. Конституция — это основополагающий правовой документ: она содержит правовые нормы в самом общем виде, в виде идей, она определяет дух правового регулирования в государстве. Более подробно положения Конституции расшифровываются всем массивом законодательства. Малые изменения в Конституции могут привести к большим сдвигам в праве и правоприменении. Поэтому каждая поправка в Конституцию должна отдельно и тщательно обсуждаться. «Пакетное» изменение Конституции — НЕДОПУСТИМО, иначе — это, по сути, принятие новой Конституции.

Следует также обратить внимание на незаконность и противоречивость статьи 2 внесенного президентом проекта закона о поправке, которая сейчас в проекте звучит так: «Статья 2 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации „О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти“ выносится на общероссийское голосование.»

Во-первых, Закон № 33-ФЗ не предусматривает наличие в законах о поправках к Конституции дополнительных условий либо положений о порядке их принятия и вступления в силу. Этот порядок уже определен в ст. 136 Конституции Российской Федерации и Законе № 33-ФЗ.

Во-вторых, термин «общероссийское голосование» не определен российским законодательством. Употребление в законе неопределенного термина — крайне опасно, поскольку может привести к произвольному, неправовому правоприменению.

В-третьих, эти положения статьи 2 проекта закона о поправке, в предложенном виде, являются противоречивым, поскольку, они не могут вступить в силу ранее вступления в силу самого закона о поправке, а после этого момента «общероссийское голосование», что бы оно собой ни представляло, не может отменить факт принятия закона о поправке в Конституцию.

Источник