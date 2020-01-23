Наама Иссахар не стала подавать прошение о помиловании

Осужденная в России израильтянка Наама Иссахар не стала писать президенту Владимиру Путину ходатайство о помиловании, сообщила Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. «Она не написала обращение о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно», — цитирует «Интерфакс» омбудсмена.

Ранее в четверг Путин встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной, и заверил, что «все будет хорошо».

Адвокат израильтянки Вадим Клювгант считает, что встреча является «важным звеном в большой работе по борьбе за справедливость».

«Надеемся, что результат в виде освобождения совсем не за горами, поскольку сегодня мы услышали такое обещание маме Наамы. Свое 26-летие Наама встретила в этих стенах. И у нее закалка, которой многие могли бы позавидовать. Держится она очень сильно. В общей сложности около 300 дней она находится под стражей», — сказал Клювгант.

Наама Иссахар в начале апреля 2019 года была задержана в московском аэропорту, через который она летела транзитом. В ее багаже, к которому у нее не было доступа во время пересадки, обнаружили 9 г гашиша. Девушка признала вину в хранении наркотиков, однако отвергла обвинения в контрабанде. Суд приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы.

В январе 2020 года израильские СМИ сообщили, что ради помилования Иссахар 30 декабря Израиль подписал документы о передаче России прав на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима.