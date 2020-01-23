По делу журналистки Прокопьевой назначена новая экспертиза

Следствие проведет новую экспертизу авторской колонки о взрые в архангельском управлении ФСБ, из-за которого журналистку Светлану Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма. Об этом Прокопьева сообщила в Facebook.

В конце прошлого года прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула материалы дела на доследствие. Прокопьева пишет, что прокуратуру не устроила предыдущая экспертиза, проведенная следствием, так как «в аудиоверсии колонки не обнаружены признаки оправдания терроризма, потому что там нет заголовка, фоток и выносов».

«Поскольку привлечение меня к уголовной ответственности «получило широкий общественный резонанс» благодаря вам, дорогие коллеги, на территории Северо-западного и Центрального федеральных округов, следователь мой решил отправить текст на исследование «в другой субъект», наиболее отдаленный от «места совершения преступления», под коим он понимает город Псков, а не глобальную телекоммуникационную сеть Интернет, что странно. «Наиболее отдаленным» у нас оказался город Абакан, республика Хакасия», — пишет журналистка.

В итоге экспертизу будут проводить кандидат психологических наук, доцент ВАК, директор ООО «Консорциум» Ольга Якоцуц и кандидат филологических наук, преподаватель кафедры русского языка и литературы ХГУ им. Катанова Юлия Бойкова.

Сторона защиты предложили следствию другой вариант — специально созданный для таких дел Центр судебной экспертизы при Минюсте. «Но вряд ли следователь наше ходатайство удовлетворит», — считает Прокопьева.