Ангола может запросить международный ордер на арест богатейшей женщины Африки

К ордеру на арест Ангола может прибегнуть, если миллиардер и дочь бывшего президента этой страны Изабель душ Сантуш откажется сотрудничать со следствием по предъявленным ей обвинениям, сообщает Reuters со ссылкой на португальские СМИ.

Богатейшую женщину Африки, которая по рождению имеет российское гражданство, обвиняется в неумелом управлении и незаконном присвоении средств государственной нефтяной компании Анголы Sonangol в 2016-2017 годах, которую она возглавляла. Если дочь бывшего президента Анголы откажется добровольно предстать перед судом, на ее арест будет выдан международный ордер. Сама душ Сантуш, которая накопила свое состояние в течение десятилетий президентства отца, сказала, что обвинения против нее политически мотивированы и вину отрицает.

Кроме Изабель душ Сантуш по данному делу проходят еще несколько связанных с ней человек.

В конце декабря 2019 года ангольские власти заморозили активы душ Сантуш. В воскресенье 19 января были опубликованы файлы, полученные Международным консорциумом журналистов-расследователей, которые раскрывали предполагаемые финансовые схемы, используемые миллиардершей для построения своей бизнес-империи, включая переводы между Анголой и Дубаем.