В московском метро система распознавания лиц полностью заработает с 1 сентября

Завершить внедрение системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в Московском метрополитене власти намерены к 1 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление мэра Сергея Собянина. Он, выступая на расширенном заседании коллегии ГУ МВД по Москве, отметил, что в 2019 году эксперименты с системой распознавания лиц помогли задержать десятки находящихся в розыске граждан.

«Поэтому мы с 1 января внедрили ее в массовом порядке, были заменены городские камеры на камеры с HD-качеством и были запущены системы искусственного интеллекта по распознаванию лиц. С 1 сентября эта система будет полностью внедрена и в метрополитене», — говорит Собянин.

По словам мэра, лица, находящиеся в розыске, будут распознаваться за доли секунды. Собянин также отметил, что нужно отработать возможности видеоаналитики и выявлять криминогенные точки, места скопления мигрантов, закладки наркотиков и другие проблемы.

Ранее сегодня стало известно, что 31 января суд рассмотрит иск с требованием запретить распознавание лиц на митингах. Его подали юрист Алена Попова и политик Владимир Милов. В прошлом году суд уже отклонил иск Поповой, в котором она требовала запретить распознавание лиц городскими системами видеонаблюдения, так как их применение нарушает закон о персональных данных.