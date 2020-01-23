Суд обязал Мьянму принять меры для предотвращения геноцида рохинджа

Верховный суд ООН вынес приказ о временных мерах по делу мусульманских меньшинств против Мьянмы. Стране придется отчитываться раз в несколько месяцев о действиях, направленных против геноцида народности рохинджа, сообщает Associated Press.

О предварительных мерах, вводимых до вынесения окончательного вердикта, на который могут уйти годы, объявил судья Абдулкави Ахмед Юсуф. Он заявил, что, по мнению международного суда, «рохинджа в Мьянме остаются чрезвычайно уязвимыми». Мьянме придется отчитаться за 4 месяца о действиях, принятых для предотвращения геноцида, а потом это делать каждые 6 месяцев в ожидании окончательного решения. Правозащитники одобрили данное решение.

«Приказ международного суда по Мьянме о том, что нужно предпринять конкретные шаги по предотвращению геноцида рохинджа является знаковым шагом для прекращения дальнейших злодеяний в отношении одного из самых преследуемых в мире народов», — заявил представитель Human Rights Watch Парам-Прит Сингх.

Напомним, что в международный суд в защиту мусульманского народа обратилась Гимбия. Сторона обвинения использовала карты, спутниковые снимки и фотографии, чтобы представить в суде действия военных Мьянмы, которых подозревают в убийствах, изнасилованиях и разрушениях, равносильных геноциду. Действия военных вынудили более 700 тыс. рохинджа бежать в соседний Бангладеш.

От Мьянмы на слушаниях выступила фактический лидер страны Аунг Сан Су Чжи, удостоенная Нобелевской премии мира 1991 года за борьбу за демократию и права человека. Она сказала, что исход мирного населения был трагическим следствием реакции военных на «скоординированные вооруженные нападения» со стороны повстанцев рохинджа. Су Чжи призывала судей закрыть дело о геноциде и разрешить системе военной юстиции Мьянмы противостоять любым злоупотреблениям.

За несколько дней до промежуточного решения суда независимая комиссия, созданная правительством Мьянмы, пришла к выводу, что военные преступления в отношении рохинджа возможно и совершались, но нет никаких доказательств того, что это был запланированный геноцид. Доклад вызвал критику правозащитников.

О том, кто такие рохинджа и почему их убивают, читайте здесь.