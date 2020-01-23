Задержанных сторонников шамана Габышева арестовали

Якутский городской суд арестовал и оштрафовал четырех сторонников шамана Александра Габышева за неповиновение полиции. Как сообщил «МБХ медиа» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, на трое суток арестованы Павел Богачев, Алексей Брылев и Юрий Конюхов. Виктор Макеров оштрафован на тысячу рублей.

Полиция задержала их 22 января, когда приехала к дому Габышева. Сам шаман успел закрыться в доме. Сотрудники полиции пытались взломать дверь, но после того как он сообщил о вызове адвоката, отказались от этой идеи.

Александр Габышев в марте начал поход на Москву с целью «изгнать» Владимира Путина. 18 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области и возбудили дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Но обвинений так и не предъявили, поэтому подписка о невыезде, взятая изначально, была снята.