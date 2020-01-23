Елена Лукьянова: Про Конституционный суд

Все полномочия Конституционного Суда строго ограничены статьей 125 Конституции. Наличие в проекте поправок возможности их расширения внеконституционным путем (через ФКЗ «О Конституционном суде» открывают возможность свободной и обязательной к исполнению интерпретации любых конституционных положений вне рамок статей 16 и части 1 статьи 135 Конституции (1 и 9 главы).

Наделение Президента правом инициировать абстрактный конституционный контроль проектов федеральных законов и проектов законов субъектов федерации ставит Конституционный Суд в недопустимое положение судьи в собственном деле при возможном последующем конкретном нормоконтроле по этим законам.

Сокращение численности Конституционного Суда ничем не обосновано и крайне вредно, учитывая количество обращений в суд и правило, в соответствии с которым КС не может рассматривать два дела одновременно. Это нарушает право граждан на судебную защиту, предусмотренную статьей 46 Конституции (2-я глава).

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