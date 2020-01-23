Путин: с Наамой Иссахар «все будет хорошо»

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар — последней он пообещал, что с дочерью «все будет хорошо». Президент посетил Израиль в рамках Форума памяти жертв Холокоста.

«Я действительно сейчас встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Мама очень переживает, я вижу это. Я ей сказал и еще раз хочу повторить — все будет хорошо», — сказал Путин.

Наама Иссахар в начале апреля 2019 года была задержана в московском аэропорту, через который она летела транзитом. В ее багаже, к которому у нее не было доступа во время пересадки, обнаружили 9 г гашиша. Девушка признала вину в хранении наркотиков, однако отвергла обвинения в контрабанде. Суд приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько раз обращался к российским властям с просьбой о помиловании. А семья Наамы Иссахар записывала видеообращение к российским властям.

Была вероятность, что Иссахар обменяют на российского хакера Алексея Буркова, которого обвиняли в мошенничестве с кредитными картами и хотели экстрадировать в США. По просьбе родственников осужденной в России израильтянки выдачу даже на некоторое время приостановили. Но в итоге Буркова все равно передали в США.

В январе 2020 года израильские СМИ сообщили, что ради помилования Иссахар 30 декабря Израиль подписал документы о передаче России прав на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима.