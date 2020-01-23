Суд разрешил налоговикам получать данные о звонках по запросу

Мобильные операторы должны предоставлять налоговой службе детализацию звонков абонентов без решения суда. К такому выводу пришел Арбитражный суд Москвы, рассмотрев иски «Вымпелкома», МТС и «Мегафона», пишет «КоммерсантЪ».

Операторы «большой тройки» обратились с исками в суд, чтобы оспорить штрафы за отказ передать ФНС данные о звонках абонентов. 22 января Арбитражный суд Москвы вынес вердикт не в пользу «Вымпелкома», а ранее по аналогичным делам проиграли МТС и «МегаФон». Это первый случай, когда суд разрешил госорганам получать данные в разрез конституционным требованиям о неприкосновенности личной жизни.

Представитель «Вымпелкома» заявлял в суде, что требования налоговиков незаконны и необоснованны, ссылаясь на позицию Конституционного и Верховного судов о тайне телефонных переговоров. Даже если у налоговиков есть право получать запрашиваемую информацию, его нельзя реализовывать без решения суда, отмечал юрист. Он также предоставлял письма Роскомнадзора и Минкомсвязи в поддержку операторов.

Представитель ФНС заявлял, что в запрашиваемых сведениях нет тайны переговоров и они нужны для проверки правильности налогообложения конкретного абонента. Как со звонками связаны налоги — не уточнялось. В итоге суд отклонил иск оператора. Возможно, решение суда связано с тем, что налоговики не могут разглашать полученные во время проверок сведения, кроме ряда исключений, и имеют доступ и к другим тайнам, например к банковской.

Операторы намерены оспорить вынесенные вердикты.