Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о поправках в Конституцию, внесенный президентом Владимиром Путиным. Документ принят единогласно: за него проголосовали 432 депутата.

Официальный представитель президента по законопроекту, председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что проект предлагает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции и не затрагивает ее фундаментальных положений.

«Поправки направлены на обеспечение суверенитета нашей страны, закрепление социальных гарантий для граждан, развитие политической системы, в том числе путем усиления роли парламента, формирование структуры органов государственной власти, установление системы публичной власти, на повышение требований к лицам, занимающим государственные должности, и совершенствование законотворческого процесса», — сказал он.

Как передают «Ведомости», отвечая на вопросы депутатов, Крашенинников заявил, что никакие поправки в главы 1 и 2 не предполагаются, поэтому поправки об установлении идеологии, что предлагала ранее «Справедливая Россия», вноситься не будут. По его словам, решения ЕСПЧ будут после принятия поправок исполняться, как и прежде.

«Все думские фракции поддержат путинский законопроект о поправках в Конституцию». Все, что нужно знать о системной оппозиции. — Ходорковский Михаил (@mich261213) January 23, 2020

Второе чтение законопроекта пройдет 11 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. На сбор поправок предусмотрено 15 дней. Всероссийский опрос по поводу поправок должен пройти после их принятия Госдумой и Советом Федерации. При этом, как отмечает Русская служба «Би-би-си», Крашенинников разъяснил порядок принятия закона так: «Сначала его рассмотрят Дума и Совфед, потом он пройдет через региональные заксобрания, потом подписание [президентом России], а затем уже голосование».

Володин, отвечая на вопрос о смысле голосования после подписания закона, посоветовал перенять эту «сложную и демократичную» процедуру парламентам другим стран: «Мы задаем стандарты широкой демократии, граждане нашей страны смогут высказать свое мнение, это не только обозначит значимость норм Конституции, но и обяжет их выполнять».

Прописать правила голосования и внести их в президентский законопроект собираются ко второму чтению — для этого к работе конституционной комиссии хотят привлечь главу ЦИК Эллу Памфилову.