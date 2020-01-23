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#Политика

Единогласно

23.01.2020

Против предложенных президентом поправок в Конституцию не выступил ни один депутат — законопроект Путина одобрен Госдумой единогласно

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о поправках в Конституцию, внесенный президентом Владимиром Путиным. Документ принят единогласно: за него проголосовали 432 депутата.

Официальный представитель президента по законопроекту, председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что проект предлагает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции и не затрагивает ее фундаментальных положений.

«Поправки направлены на обеспечение суверенитета нашей страны, закрепление социальных гарантий для граждан, развитие политической системы, в том числе путем усиления роли парламента, формирование структуры органов государственной власти, установление системы публичной власти, на повышение требований к лицам, занимающим государственные должности, и совершенствование законотворческого процесса», — сказал он.

Как передают «Ведомости», отвечая на вопросы депутатов, Крашенинников заявил, что никакие поправки в главы 1 и 2 не предполагаются, поэтому поправки об установлении идеологии, что предлагала ранее «Справедливая Россия», вноситься не будут. По его словам, решения ЕСПЧ будут после принятия поправок исполняться, как и прежде.

Второе чтение законопроекта пройдет 11 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. На сбор поправок предусмотрено 15 дней. Всероссийский опрос по поводу поправок должен пройти после их принятия Госдумой и Советом Федерации. При этом, как отмечает Русская служба «Би-би-си», Крашенинников разъяснил порядок принятия закона так: «Сначала его рассмотрят Дума и Совфед, потом он пройдет через региональные заксобрания, потом подписание [президентом России], а затем уже голосование».

Володин, отвечая на вопрос о смысле голосования после подписания закона, посоветовал перенять эту «сложную и демократичную» процедуру парламентам другим стран: «Мы задаем стандарты широкой демократии, граждане нашей страны смогут высказать свое мнение, это не только обозначит значимость норм Конституции, но и обяжет их выполнять».

Прописать правила голосования и внести их в президентский законопроект собираются ко второму чтению — для этого к работе конституционной комиссии хотят привлечь главу ЦИК Эллу Памфилову.

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