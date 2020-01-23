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У госпитализированных в Петербурге не подтвердили китайский коронавирус

23.01.2020

Врачи исключили наличие нового коронавируса у госпитализированных в Петербурге двух молодых людей, которые прибыли из Китая. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Сейчас больных лечат от ОРВИ.

Напомним, что 22 января у двух человек, прибывших из Китая, были выявлены признаки респираторной инфекции (повышенная температура и катаральные явления).

Ранее Роспотребнадзор принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу России и разработал средства для лабораторной диагностики нового патогена.

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