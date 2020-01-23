Сестра Мишустина владеет скрытой дорогой недвижимостью

Наталье Стениной, сестре премьер-министра Михаила Мишустина, принадлежит скрытая в Росреестре недвижимость стоимостью 900 млн руб. Это выяснила Русская служба «Би-би-си».

Так, в Хамовниках у Стениной есть квартира, которую журналисты оценили в 180 млн руб., и двухэтажный дом в Истринском районе. Дом и участок оцениваются в 370 млн руб. Кроме того, Стениной принадлежат 1,3 га земли на Рублевке и два дома общей площадью 900 квадратных метров. Стоимость этих активов — около 350 млн руб. Все это записано в Росреестре на «Российскую Федерацию».

Русская служба «Би-би-си» отмечает, что бизнес Стениной и ее мужа не приносит столь большого дохода, чтобы приобрести вышеперечисленную недвижимость.