ФСБ рассказала об источнике сообщений о лжеминированиях

ФСБ сообщила, что масса сообщений о лжеминированиях различных объектов в России с конца ноября 2019 года поступала с зарегистрированного в Нидерландах ресурса. Сейчас сервис Startmail.com заблокирован, передает ТАСС.

В Роскомнадзоре сообщили, что владельцы Startmail.com не предоставили сведений о лицах, администрирующих почтовые ящики, с которых в январе рассылались ложные сообщения о минировании.

«Тем не менее мы уверены, что владельцы данного ресурса являются добропорядочными гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов. Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб», — отметили в РКН.

23 января только в Петербурге были эвакуированы здания семи районных судов из-за сообщений о минировании, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.