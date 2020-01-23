Россияне считают загрязнение окружающей среды наиболее опасной мировой проблемой

Среди глобальных угроз самыми опасными жители России считают загрязнение природы (48% опрошенных), терроризм (42%) и войны (37%). На четвертом и пятом месте расположились глобальное потепление (34%) и техногенные катастрофы (31%). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Наиболее серьезной из проблем окружающей среды для России участники опроса считают загрязнение воздуха (26%). Однако с 2010 года интерес к ней снизился на 3%, зато вопрос утилизации бытовых отходов стал волновать 17% респондентов по сравнению с 8% десять лет назад.

67% опрошенных считают, что глобальное потепление — это результат деятельности человека. А четверть респондентов — что это следствие естественных процессов.