Мария Эйсмонт: Наказание за человечность

21 января 2020 Косте вручили перчатки, посланные ему его отцом и полученные колонией на почте 19 декабря 2019 года. (мы отслеживали бандероль, все ходы записаны).

Месяц и два дня лежали перчатки на складе, и не выдавались Косте, а Костя мерз на уличных построениях. Зима в этом году выдалась не очень холодная, но час на ветру даже при минус 1 стоять неприятно, а в карманы руки не положишь - нарушение будет.

И вот уже в начале января один из осужденных в его отряде по имени Владимир, наблюдая как Костя мерзнет, подошел к нему и предложил пару перчаток, поскольку имелись у него запасные. И Костя взял их с благодарностью, и носил, попутно периодически напоминая администрации про бандероль.

Осужденный Владимир поступил во всех отношениях неосмотрительно.

Во-первых, он формально нарушил Правила внутреннего распорядка (ст. 17 ПВР), запрещающие продавать, дарить, передавать и принимать в дар, отчуждать иным способом в пользу других осужденных либо присваивать предметы и вещи, находящиеся в личном пользовании.

Во-вторых, осужденный Владимир нарушил негласный запрет на общение с Котовым, де факто действующий в отряде с легкой руки администрации.

В-третьих, осужденный Владимир бросил вызов всей системе: он повел себя по- человечески, проявил сострадание и солидарность.

Оба конечно были наказаны.

Наказание скажем прямо дали им нестрогое: выговор это не помещение в штрафной изолятор. Но осужденный Владимир собирался подавать на УДО, а теперь имея взыскание, рискует не получить положительной характеристики от исправительного учреждения.

И об этом - о том, что Владимир мог бы выйти по УДО, а теперь может про это забыть - оперативник ежедневно напоминает..... Косте. Потому что наказание Владимира - это наказание Кости: жить с ощущением, что из- за него, Кости, пострадает человек. И в отличие от выговора, эти напоминания для Кости - настоящее наказание. Потому что Костя физически страдает когда кому-то рядом плохо. Он, собственно, из-за этого своего качества и сел.

Я спрашивала у Кости, чем объяснили ему долгую невыдачу перчаток. А очень просто: сказали, что потерялись все его заявления.

А недавно оперативник, который заставляет меня ждать по 5 часов встречи с Костей, и каждый раз выводя его, говорит мне «Он преступник, я беспокоюсь о вашей безопасности» отказываясь обеспечить нам встречу не через стекло, этот оперативник подошел к Косте и сообщил, что пишет на него еще один рапорт: за то, что не поздоровался с ним и руки в карманах держал на улице. (Руки в карманах он держал до того как получил перчатки).

«Наверно я скоро узнаю, как выглядит ШИЗО», - говорит Костя с улыбкой, а потом уже без улыбки опять про осужденного Владимира: «Ты не знаешь, мы ему как-то можем помочь?».

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