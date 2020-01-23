Трамп установил рекорд в Twitter во время суда по импичменту

Дональд Трамп установил свой новый рекорд на посту президента США по количеству твитов в день. 22 января, находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе и являясь объектом судебной тяжбы в Сенате, он делал репосты и публиковал записи в Twitter 142 раза. Об этом говорит анализ Factba.se.

22 января Трамп в Давосе только с 6:00 до 7:00 по местному времени опубликовал 41 твит. В основном в рекордный день он ретвитил информацию от республиканцев и своих сторонников, высказавшихся против демократов по делу об импичменте, пишет Associated Press.

Предыдущий президентский рекорд в своей любимой соцсети Трамп поставил чуть больше месяца назад, 12 декабря. Тогда политик опубликовал 123 поста. В тот день Судебный комитет Палаты представителей проводил заседание, на котором утверждались статьи обвинения в импичменте.

Тем не менее, находясь на посту президента Трамп пока не побил свой абсолютный рекорд в 161 твит, установленный в январе 2015 года.

Сейчас у Дональда Трампа порядка 71,4 млн подписчиков в Twitter.