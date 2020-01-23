Close

#В блогах

Виктор Шендерович про нового министра культуры

23.01.2020

Боюсь задеть чувства моих многочисленных театральных друзей, испытавших по этому случаю прилив оптимизма, но...

Конечно, истина конкретна. После Мединского нас вообще трудно огорчить, - но варианты-то были! Мы же ждали сталинистку Ямпольскую и готовились к суициду, а тут вдруг эта внучка Рабле и Сервантеса из рода Шверубовичей! Можно даже помечтать некоторое время…

Но недолго, братцы, недолго.
И разумеется, не из-за футболки с матерной надписью, фотография которой гуляет по Сети, – это валяние дурака, и это на здоровье. Но вот руководство дирекцией социальных и публицистических программ на Первом канале – это уже не шутка. Программа «Время покажет» как вершина этой публицистики... Не хочется вас огорчать, но телеведущий Шейнин с незабвенным ведром говна выходил в эфир именно под руководством нынешнего министра культуры...
Ведро говна буквально - и тонны пропагандистского, ксенофобского говна, вываленного на россиян, увы, под руководством г-жи Любимовой.

И этот запах уверенно перебивает и дедушку с Сервантесом, и папу с Щепкинским училищем, и собаку Качалова. Так что я бы особенно губу не раскатывал. Это чиновница, прекрасно встроенная в путинский истеблишмент. Собственно, по-другому и быть не могло.

А что лучше Мединского – ну, так почти все на этом свете лучше Мединского…

Источник

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.