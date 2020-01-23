Виктор Шендерович про нового министра культуры

Конечно, истина конкретна. После Мединского нас вообще трудно огорчить, - но варианты-то были! Мы же ждали сталинистку Ямпольскую и готовились к суициду, а тут вдруг эта внучка Рабле и Сервантеса из рода Шверубовичей! Можно даже помечтать некоторое время…

Но недолго, братцы, недолго.

И разумеется, не из-за футболки с матерной надписью, фотография которой гуляет по Сети, – это валяние дурака, и это на здоровье. Но вот руководство дирекцией социальных и публицистических программ на Первом канале – это уже не шутка. Программа «Время покажет» как вершина этой публицистики... Не хочется вас огорчать, но телеведущий Шейнин с незабвенным ведром говна выходил в эфир именно под руководством нынешнего министра культуры...

Ведро говна буквально - и тонны пропагандистского, ксенофобского говна, вываленного на россиян, увы, под руководством г-жи Любимовой.

И этот запах уверенно перебивает и дедушку с Сервантесом, и папу с Щепкинским училищем, и собаку Качалова. Так что я бы особенно губу не раскатывал. Это чиновница, прекрасно встроенная в путинский истеблишмент. Собственно, по-другому и быть не могло.

А что лучше Мединского – ну, так почти все на этом свете лучше Мединского…

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