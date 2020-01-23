В 2060 году половина россиян будут пенсионерами

На Всемирном экономическом форуме в Давосе экономисты Credit Suisse представили доклад, в котором старение называется глобальной проблемой. Растущее число пенсионеров будет получать пенсию дольше предыдущих поколений, и без реформ общее благосостояние будет снижаться. Если в 2020 году в России лишь четверть населения старше 65 лет, то к 2060 году их доля вырастет до 47%, пишут «Ведомости», ссылаясь на прогноз Credit Suisse.

Продолжительность жизни в мире увеличилась с 47 лет (1950 г.) до 72 лет (2019 г.) К 2050 году она достигнет примерно 77 лет. Экономисты Credit Suisse предложили четыре варианта, как сделать пенсионные системы устойчивее на фоне глобального старения. Нужно поощрять людей больше откладывать на пенсию, за счет повышения налогов собрать дополнительные средства на выплату пенсий, предложить людям такую систему выплаты пенсий, при которой с каждым годом выплаты будут сокращаться, или просто повышать пенсионный возраст. Последний способ экономисты назвали наиболее эффективными.

Однако люди не готовы продолжать работу после выхода на пенсию. Опрос Credit Suisse показал, что такое развитие событий приемлемо для 53% жителей развивающихся стран и 28% населения развитых государств. 10–15% жителей развивающихся стран вынуждены оставаться на работе ради дополнительного дохода, хотя не хотят этого делать.

Экономисты говорят, что людей надо стимулировать работать дольше: улучшать условия работы и переобучения, сокращать расходы на пожилых работников, создавать возможности для их неполной занятости. Люди, которые откладывают выход на пенсию, должны получать пенсию выше, чем те, кто выходит вовремя. При этом авторы доклада согласны, что население выступает против пенсионных реформ.

Credit Suisse отмечает, что в России доля людей, которые не надеются на достаточное количество денег на пенсии, составляет 45%. При этом к 2060 году в стране станет не только на четверть больше пенсионеров, но и срок жизни после выхода на пенсию, например, для мужчин, вырастет больше чем на четыре года.