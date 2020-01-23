Запретить технологии распознавания лиц на митингах требуют через суд

Иск с требованием запретить распознавание лиц на митингах в Тверской суд Москвы к полиции и департаменту информационных технологий подали юрист Алена Попова и политик Владимир Милов.

«Этот иск касается именно факта использования камер на митингах и технологии в отношении политически несогласных с властью людей. Мы не боремся с наличием самих камер, которые просто стоят и пишут, а мы боремся с тем, что на камерах точно можно отличить, что вы — это вы, идете к конкретной точке, в конкретное время», — рассказала Попова «МБХ медиа».

Истцы требуют запретить использовать технологию, удалить персональную информацию, в частности биометрические данные. «Мы требуем показать нам: как работает эта база данных, есть ли эта база, кто имеет доступ к ней, есть ли в этой базе наши биометрические данные, а если есть, то их надо удалить. Вся наша кампания направлена на запрет использования этой технологии», — сказала Попова.

Заседание по иску назначено на 31 января.

Ранее Савеловский суд Москвы отклонил иск Алены Поповой, в котором она требовала запретить распознавание лиц городскими системами видеонаблюдения, так как их применение нарушает закон о персональных данных.