Китай закрывает город-эпицентр нового коронавируса

Город Ухань, в котором проживает около 11 млн человек, приостанавливает авиационное и транспортное сообщение, чтобы остановить распространение нового коронавируса. На данный момент от болезни умерли 17 человек, подтвержденных случаев заражения около 600, сообщает Reuters.

Решение о закрытии города принято из-за того, что органы здравоохранения по всему миру высказывают опасение, что скорость распространения вируса вырастет из-за путешествий китайцев во время недельного празднования Лунного Нового года.

В аэропорте Ухани отменяются рейсы и закрываются пункты транспортного сообщения, а граждан призвали не покидать город при отсутствии особых обстоятельств.

Вечером в среду китайские власти подтвердили 571 случай заболевания и 17 смертей. В четверг Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что еще 393 пациента проверяют на наличие вируса.

Случаи выявления инфицированных подтвердили Таиланд, Тайвань, Южная Корея и Япония. Двух человек с подозрением на коронавирус госпитализировали в России. В США под наблюдением также находятся 16 человек, которые имели тесный контакт с заболевшим.

Ученые полагают, что истинный уровень распространения болезни скрывается. Императорский колледж Лондона в своем отчете 22 января отмечает, что только в Ухане должно было быть зарегистрировано в общей сложности 4000 случаев нового коронавируса. Это уровень заражения, основанный на количестве зарегистрированных случаев в Китае и других странах.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что 23 января она примет решение о том, объявить ли вспышку вируса чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Если это произойдет, это будет шестая международная чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения за последнее десятилетие.