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WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

23.01.2020

Всемирное антидопинговое агентство приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории.

«Эта временная приостановка запрещает Московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови в рамках программы «Биологический паспорт спортсмена». Решение будет действовать до окончания дисциплинарного разбирательства, проводимого независимым дисциплинарным комитетом», — говорится в заявлении организации, передает «Интерфакс».

9 декабря WADA ввело санкции против России за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Спортсменам запретили выступать под национальным флагом, а России проводить крупные международные соревнования на четыре года.

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