Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал угрожающих миру «всадников апокалипсиса»

Перед человечеством стоят четыре угрозы прогрессу: геополитическая напряженность, климатический кризис, глобальное недоверие и недостаток технологий. Эти проблемы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении перед Генеральной ассамблеей назвал «всадниками апокалипсиса» и призвал их решать, говорится на сайте ООН.

«Эти четыре всадника… могут поставить под угрозу каждый аспект нашего общего будущего, — предупредил Гутерриш. — Поэтому отпраздновать 75-летие ООН хорошими речами не получится. Мы должны решить эти четыре проблемы 21-го века с помощью четырех решений 21-го века».

Генсек ООН отметил, что глобальная напряженность достигла наивысшего уровня за последние годы, хотя есть признаки надежды, что это изменится. Это формирование Конституционного комитета в Сирии и недавняя Берлинская конференция по Ливии. Тем не менее, нужно сосредоточиться на исходных причинах кризиса и потрясений.

«Нам необходимо создать условия для эффективных операций по принуждению к миру и борьбе с терроризмом с нашими региональными партнерами в соответствии с главой VII Устава ООН. Это особенно нужно в Африке, от Сахеля до озера Чад», — сказал Гутерриш.

Он обратил внимание на изменение климата.

«Повышение температуры продолжает ставить рекорды. Прошедшее десятилетие было самым жарким за всю историю. Ученые говорят нам, что температура океана в настоящее время повышается на уровне пяти бомб Хиросимы в секунду. Миллион видов в ближайшей перспективе находится под угрозой исчезновения. Наша планета горит», — сказал генсек ООН, обратив внимание, что в разгар кризиса некоторые лидеры «продолжают играть на скрипке».

По словам Гутерриша, на следующей конференции по климату в Глазго правительства должны обеспечить трансформационные изменения, которых требуют люди по всему миру.

Третий «всадник» — глубокое и растущее глобальное недоверие — может быть побежден посредством справедливой глобализации, ускорения экономического роста и предотвращения конфликтов.

«На протяжении десятилетия мы должны вкладывать средства в искоренение нищеты, социальную защиту, здравоохранение и борьбу с пандемиями, образование, энергетику, водоснабжение и санитарию, устойчивый транспорт и инфраструктуру, а также в доступ в интернет», — сказал генсекретарь.

Последняя проблема — темная сторона цифрового мира, которая в том числе ведет к автоматизации рабочих мест. Глава ООН рекомендовал пересмотреть системы образования, чтобы учесть эту реальность, обучая людей тому, как учиться на протяжении всей своей жизни.

Гутерриш призвал страны немедленно запретить смертоносное автономное оружие (роботов-убийц) и совместно усилить борьбу с киберпреступностью и дезинформацией в Сети.