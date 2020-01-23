В ФАС назвали этапы предустановки российского ПО на гаджеты

Федеральная антимонопольная служба определила, как и какие российские приложения производители должны будут устанавливать на гаджеты, продаваемые в России. Ответственность по установке софта ляжет на производителей устройств, которые смогут передать эту функцию другому участнику цепи поставки, например продавцу. Как пишет РБК, такую концепцию представитель ФАС озвучил на совещании с участниками телеком-рынка 22 января.

Согласно концепции, которую предлагает ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.



Для каждого вида товара будут установлены разные перечни видов софта. Предварительно для смартфонов это: поиск, антивирус, навигатор (карты), мессенджер, социальные сети, госуслуги, персональная платежная система МИР. Для планшетов, компьютеров и Smart ТВ этот перечень будет дополнен аудиовизуальными сервисами и приложениями, обеспечивающими трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.



«Перечня конкретных приложений (от конкретных разработчиков) не будет, так как это нарушает закон о конкуренции. Будет указан тип ПО и требования к разработчику. Какое именно приложение выбрать, производитель будет решать самостоятельно», — уточнил собеседник РБК.

