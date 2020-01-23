Парламент Великобритании принял законопроект Джонсона о Brexit

Британский парламент одобрил законопроект по Brexit. Королева может подписать его уже в четверг, а парламент Евросоюза ратифицировать на следующей неделе, сообщает BBC.

Палата представителей сначала отклонила пять предложенных Палатой лордов изменений. В том числе, положение, обеспечивающее защиту детей-беженцев после Brexit. В верхней палате ситуацией были недовольны, но в итоге законопроект все равно был одобрен.

«Иногда казалось, что мы никогда не пересечем финишную линию Brexit, но мы сделали это», — цитирует премьер-министра Бориса Джонсона Reuters.

Принятый законопроект позволит Великобритании выйти из состава Евросоюза 31 января 2020 года.