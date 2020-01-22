Политолог Ростислав Туровский о назначении Чайки в СКФО

Представитель президента в СКФО может быть значимой фигурой, а может и номинальной. В истории округа был первый этап, когда Хлопонин пытался оживить региональную экономику. Были этапы, когда при силовиках Меликове, а в последнее время при Матовникове предпринимались попытки активно менять местные элиты и бороться с коррупцией. Был и период, когда полпредство формально возглавлял Белавенцев, переведенный на этот пост после объединения Крымского федерального округа с Южным. Преувеличивать значимость назначения Чайки полпредом пока не стоит. Если бы речь шла о его родных, опорных территориях — Сибири или Дальнем Востоке, то это выглядело бы как очень сильный ход, позволяющий бывшему генпрокурору влиять на политические расклады в регионах.

Назначение на Северный Кавказ все-таки ближе к сценарию бывшего генерального прокурора Устинова, переведенного в Южный федеральный округ и особой активностью там не отличившегося. Вряд ли стоит ожидать от Чайки попыток что-то существенно поменять на Кавказе, и вряд ли Кремль ставит перед ним такую задачу. Один из уроков работы северокавказского полпредства в том, что все республики и их элиты имеют прямые связи с центром, который может их и поощрять, и наказывать, но не прибегая при этом к посредническим услугам полпреда. И если эта модель сохранится, то назначение Чайки со временем будет восприниматься скорее как вариант почетной отставки, хотя, конечно, бывший генеральный прокурор еще может попытаться избежать таких оценок, инициировав показательные антикоррупционные кампании.

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