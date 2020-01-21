Новый кабмин

Президент Владимир Путин подписал Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». В новом правительстве будет девять вице-премьеров. Андрей Белоусов назначен первым вице-премьером. Он освобожден от должности помощника президента по экономическим вопросам. Бывший заместитель Михаила Мишустина в ФНС Дмитрий Григоренко стал вице-премьером — главой аппарата правительства. Также посты заместителей заняли Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин.

Минкавказа в составе нового кабмина упраздняется, его функции передаются Министерству экономического развития. Руководство деятельностью Росимущества передается Минфину.

«Правительство у нас получилось очень сбалансированным. Достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. Уверен, что вам удастся выйти на самые достойные показатели», — сказал Путин и пожелал успехов Михаилу Мишустину.



Сохранили свои посты министр энергетики Александр Новак, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, руководитель МЧС Евгений Зиничев, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов занял пост министра просвещения вместо Ольги Васильевой, глава департамента кино Минкультуры Ольга Любимова переходит на должность министра культуры вместо Владимира Мединского, Олег Матыцин стал министром спорта вместо Павла Колобкова, Антон Котяков назначен министром труда и социальной защиты, главой Минэкономразвития вместо Максима Орешкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников, министром юстиции становится Константин Чуйченко, главой Минкомсвязи — Максут Шадаев, ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Александр Козлов, а Владимир Якушев назначен министром строительства и ЖКХ.

На встрече с обновленным кабмином Путин «важнейшей задачей» назвал «повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире».

Михаил Мишустин, открывая заседание правительства, поставил задачу запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.

«Мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании: это демография, это, соответственно, поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование, все то, что называется повышением уровня жизни наших людей», — сказал премьер.

Политолог Алексей Макаркин отмечает, что вопрос о том, технический премьер Михаил Мишустин или же его возможности существенно выходят за пределы этой роли, можно считать решенным: «Ни один из российских премьеров последних двух десятилетий не обладал такими возможностями в кадровой сфере. Два вице-премьера из налоговой, да еще сосед по дачному поселку Чернышенко из КХЛ (Мишустин — один из руководителей хоккейного клуба ЦСКА) — и это только то, что на поверхности. Главная задача Мишустина — обеспечить ощутимый экономический рост, и для этого он получил кадровый ресурс».

