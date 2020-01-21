Новый вирус шагает по планете

В китайском городе Ухань, где впервые был обнаружен вирус, принят ряд дополнительных мер для сдерживания заболевания, в том числе, отмена празднования Лунного Нового года. Так как в праздничные дни китайцы любят путешествовать, турагентствам запретили вывозить группы из Ухани. Количество тепловых мониторов и зон проверки в общественных местах увеличится, а дорожная полиция будет выборочно проверять автомобили тех, кто въезжает и выезжает из города, в поисках живой птицы, диких животных и морепродуктов, с которыми, по мнению местной комиссии здравоохранения, может быть связано заболевание.

В понедельник «принять решительные меры по пресечению распространения вируса» потребовал глава Китая Си Цзиньпин. Но усилия по сдерживанию вируса могут быть напрасными, так как первые заболевшие были обнаружены еще в середине декабря, а до 14 января в государственных аэропортах и на станциях города не было установлено инфракрасных зон для скрининга температуры пассажиров. Только 20 января было зарегистрировано 77 новых случаев заболевания, в том числе и за пределами Уханя.

За пределами Китая вспышка распространилась до Таиланда, Японии и Южной Кореи.

Китайские представители системы здравоохранения подтвердили, что вирус «определенно передается от человека человеку». Ранее они заявляли обратное, но в одной из больниц пациент заразил 14 медицинских работников.

Исследование, проведенное в Великобритании, показывает, что число инфицированных может быть недооценено. Реальное число должно приближаться к 1700, судя по карте распространения вируса в других городах и странах за столь относительно короткий период времени.

Аэропорт города Ухань связан с десятками зарубежных направлений, а у Пекина и Шанхая таких направлений сотни. Вирус, по всем признакам, имеет относительно продолжительное время инкубации (примерно неделю), и принятые меры не смогут остановить его распространение на другие страны, говорят исследователи из Австралии. Австралийские власти во вторник изолировали мужчину, который вернулся из Ухани с возможными симптомами коронавируса.

В США Национальный институт здравоохранения работает над созданием вакцины для нового вируса. Но до начала первого этапа клинических испытаний пройдет не менее нескольких месяцев, а до появления вакцины в продаже — более года. Над вакциной также работают ученые из Техаса, Нью-Йорка и Китая.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что в среду пройдет экстренное совещание, во время которого будет определено, является ли вспышка нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, и какие рекомендации следует дать, чтобы помочь справиться с ее распространением.