Настоящие и ложные цели оппозиции

Иван Давыдов.

Не то, чтобы какая-то интрига существовала и раньше, но теперь, после Послания, спорить не о чем — Владимир Путин с нами навсегда, об этом заявлено прямым текстом. Собственно, это и есть главное содержание «конституционной» части Послания , только это важно по-настоящему.

И особенно как-то трогательно после этого выглядел Путин на встрече с ветеранами в Петербурге. Один из присутствовавших спросил — не пора ли сделать так, чтобы полномочия президента «не ограничивались конкретным сроком». Путин старательно объяснял, чем плоха эта идея, изображал из себя поборника законности, и прямо-таки видно было, как он радуется: ловко ведь все придумано!

Это важно, прочее — интересные разве что специалистам детали. Чем будет Госсовет, получивший конституционный статус? Какую должность займет в итоге русский елбасы? Можно ли уже расслабиться Александру Лукашенко? И совсем уж неинтересно, какие именно поправки в Конституцию сочинит та рота Захаров Прилепиных, которую мобилизовали в Конституционную комиссию. Даже как этих людей зовут — и то не очень интересно, они теперь все Захары. Тем более, все ведь все понимают: поправки написаны, Захары посидят в теплых залах, понадувают щеки, и утвердят документы, не ими составленные.

Это все, вроде бы, довольно банальные мысли, но ведь целая дискуссия теперь раздирает остатки российской оппозиции: хороша или плоха Конституция? Допустимо ли ее критиковать? Должны ли мы встать на ее защиту?

Симпатичная покойница

Привет, как говорится. Президент неоднократно обещал нам, что Конституцию менять не будет никогда, «особенно под себя», и годами вытирал о Конституцию ноги. Уважаемые спорщики, враги и защитники ельцинской Конституции, вы разве не в курсе, что с базовыми свободами, которые гарантирует Конституция, в стране уже давно существуют — ну, скажем мягко, — некоторые проблемы?

Свобода слова существенно ограничена, свобода собраний практически ликвидирована — ведь если свобода собраний зависит от воли мэрского чиновника средней руки, то это странная какая-то свобода. Вспомните летнюю Москву, город, оккупированный отрядами карателей, которых свозили со всей России, уличную охоту на тех, кто рискнул заявить о своих гражданских правах и на случайных прохожих, — нет лучше иллюстрации к статье «Свобода собраний в России» для какой-нибудь политической энциклопедии.

Даже как этих людей зовут — и то не очень интересно, они теперь все Захары.Все ведь все понимают: поправки написаны, Захары посидят в теплых залах, понадувают щеки, и утвердят документы, не ими составленные

Дума спокойно штампует антиконституционные законы, и законы эти прекрасно работают.

За чтение Конституции в общественных местах вслух людей регулярно задерживают и штрафуют — занятия этим видом экстремального спорта, чреватого вредом для здоровья и кошелька, практикуют члены движения «Свидетели Конституции».

Конституция не работает, случилось это не вчера, и странно сейчас пытаться мобилизовать общество на ее защиту. Если, выражаясь по-английски, это вот «прошлое продолженное время», в котором страна теперь живет, когда-нибудь все-таки кончится, — помянем покойницу, поспорим о ее недостатках, поговорим о ее достоинствах, и напишем новую. Свою, настоящую, с блэк-джеком и так далее.

Может быть, даже, кого-нибудь из Захаров позовем: у людей все-таки опыт, и, к тому же, за ними — тоже сторонники, а учитывать в таких делах необходимо интересы и взгляды всех слоев общества. Но это потом, в прекрасном и неочевидном будущем, а пока стоит все-таки правильно ставить вопросы и точно обозначать проблемы.

Нет такой задачи — защитить старую Конституцию. Это ложная цель, которая провоцирует совершенно ненужную дискуссию, и распыляет силы тех, кому будущее страны небезразлично (а ведь и без того не скажешь, что нас таких тут страшные какие-то толпы). Вопрос не в том, спасать ли то, что умерло. Вопрос в том, существуют ли хоть какие-то шансы не допустить полного оелбасения государства.

Нет такой задачи — защитить старую Конституцию. Это ложная цель, которая провоцирует совершенно ненужную дискуссию, и распыляет силы тех, кому будущее страны небезразлично

Сразу спойлер: шансов не много, это следует четко понимать, обманывать себя незачем. Но если не пытаться — точно ничего не получится.

Опыт региональных выборов в 2018 и 2019 годах показывает: хоть как-то уязвима власть только в ходе электоральных процедур. Ясности с тем, как именно будет организовано «добровольное народное голосование» по поправкам в Конституцию, похоже, нет пока даже у будущих организаторов. Честно говоря, вообще не очень понятно, зачем они носятся с идеей голосования, если для принятия поправок хватило бы и конституционного большинства единороссов в Думе. Но раз уж носятся, раз уж сами напросились — грех не попробовать вмешаться.

Есть «умное голосование», нужен правильный лозунг. Не за и не против поправок, а против установления режима пожизненного диктаторства Путина стоит побороться. В конце концов, очень ведь похоже, что приближенные великого вождя сомневаются в его популярности. Да и сам он — тоже. Иначе не заставлял бы социологов менять методики подсчета рейтинга и не раздавал бы подачки обездоленным, забыв про любимые свои внешнеполитические свершения.

Но и это — всего лишь разминка. Тренировка, отработка технологий перед решающей схваткой. Особых сомнений в том, что поправки будут приняты, нет. К этому стоит относиться как к свершившемуся факту. Но в путинских планах важнейшее звено теперь — парламентские выборы 2021 года. Теперь нужна не просто победа «Единой России», нужен грандиозный триумф.

Нужно хотя бы раз выступить консолидировано, осознавая, насколько велики в начавшейся игре ставки. Но понятно ведь, что спорить о том, хороша или плоха покойная ельцинская Конституция — дело куда более увлекательное

И вот тут уже как раз появляется реальная возможность «Единую Россию» довольно сильно огорчить, триумф слегка отсрочить, а перспективу появления «отца отечества» хотя бы поставить под вопрос. А в одномандатных округах — так даже и провести в парламент вменяемых и честных людей.

Для этого нужен, правда, один пустячок. Нужно хотя бы раз выступить консолидировано, осознавая, насколько велики в начавшейся игре ставки. Но понятно ведь, что спорить о том, хороша или плоха покойная ельцинская Конституция — дело куда более увлекательное. Намного интереснее — придраться к неаккуратной реплике Навального, или гадать до посинения, какую именно должность придумал под себя Путин.

Страна подождет.

Кстати, партия «Яблоко» занялась уже созданием собственной конституционной комиссии и подготовкой правильных поправок в Конституцию. Невероятно своевременная затея. Прочтет Путин их поправки, усовестится, заплачет и уйдет в Валаамский монастырь.

Тогда и заживем.

Фото: news2.ru