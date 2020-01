Алексей Навальный: Эффективный Мишустин, «правая» московская интеллигенция и коктейль «Сучий потрох»

В соревновании по изумлению и звездное небо, и нравственный закон без боя уступают первое место тем замечательным людям, которых за неимением точного термина можно назвать «московская интеллигенция правого толка».

Правого не в том смысле, что они зигуют и выселяют мигрантов — совсем наоборот, — а они, типа, за «бизнес-процессы» и за «эффективность». Что точно это означает, никто не знает, а сами они объяснить не могут. Тем не менее их именно так можно идентифицировать, потому что они беспрестанно говорят об эффективности и все явления на свете оценивают именно так.

- А эффективно ли это?

Правильный ответ: да, это очень эффективно.

- А как подтверждается эффективность, специалистами?

Правильный ответ: да, эффективность подтверждена специалистами.

- А нет ли здесь левизны и популизма?

Правильный ответ: Нет, что вы. Ни в коем случае. Специалисты подтвердили отсутствие левизны. И даже один эксперт.

- А бизнес-процессы присутствуют?

Правильный ответ: Конечно, это всё состоит из разнообразных и крайне эффективных бизнес-процессов.

В этом случае правая московская интеллигенция успокаивается, к явлению относится положительно и, при случае, хвалит его эффективность.

И вот читаю я сегодня пост Ильи Красильщика (он сейчас работает в Яндексе) с комментариями Елизаветы Осетинской (она сейчас владелец издания Зе Белл). Оба они люди очень хорошие, обоих я очень люблю и поэтому прямо распереживался, читая.

И Илья, и Елизавета просто типичные представители «московской интеллигенции правого толка» и они прямо уже возлюбили нового премьер-министра России Михаила Мишустина, награждая его наивысшими характеристиками в их системе ценностей. Он «нормальный». Он «деятельный и эффективный руководитель». Он (вы представляете себе!) улучшил работу налоговой службы за 10 лет.

И я понял, что Путин за свои 20 лет у власти научился просто идеально работать с этими очень умными (без иронии говорю) ребятами.

Тут нужны два фактора:

1. Показать им человека, который визуально не похож на того, кто будет их бить и отнимать карманные деньги.

2. Этот человек должен произнести волшебные слова:

бизнес-шмизнес — кипиай;

эффективность и эджайл.

Всё. Больше ничего не надо. Интеллигенция правого толка моментально в экстазе прижимает к своей груди книгу «Семь навыков высокоэффективных людей» и начинает беспорядочно выкрикивать различные для неё святые слова и выражения «Сигма 6», «мы это в Яндексе на канбане рисуем» и «такое даже Герман Греф похвалит».

Конечный же результат на 100% совпадает с действием коктейля Сучий потрох, описанном в Главной Русской Книге:

Итак, «сучий потрох» подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды, большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет.

Ну а дальше, собственно говоря, ровно это и происходит. Путин и любой путинский чиновник подходит к ним на расстояние полтора метра и начинает плевать в харю. Регулярными получасовыми сеансами. А они не замечают даже.

Дорогие Илья и Елизавета. А также остальные участники движения «правая интеллигенция за авторитарную модернизацию». Ну не пейте вы этот коктейль. У вас скоро печень от него отвалится. Это уже не стокгольмский синдром, а извращение какое-то.

Извините, конечно, но я не проповедую и не читаю морали. Просто пытаюсь переубедить, потому что без вас никакой Прекрасной России Будущего не получится, и модернизации страны не выйдет без тех, кто помешан на эффективности. Поэтому крайне важно перетянуть вас на сторону критического отношения к любым «право-бизнесовым» действиям любого путинского правительства, потому что все они гарантированно будут декоративными.

Какой, к чертовой матери, нормальный премьер и деятельный эффективный чиновник?

Мишустин стал госслужащим 22 года назад. С начала его карьеры плотность «компроматных статей» о нём такова, что на неё невозможно не реагировать. Не верите статьям? Правильно, проверьте. Уверяю вас, всё подтвердится.

800 миллионов доходов жены от неизвестного бизнеса мы будем не замечать? Сочтем проявлением эффективности бизнес-процессов?

Панически скрываемое имущество тоже не заметим?

Ну а про цифровизацию и улучшение работы налоговой это вообще смешно.

Анекдот из серии «За 20 лет Путин добился того, что компьютеры стали в десять раз меньше и в тысячу раз быстрее».

Благодаря эффективным чиновникам начала девяностых в государственные бизнес-процессы были внедрены факсы.

Да, бухгалтеры 10 лет назад стояли в огромных очередях. А сдача ежеквартальной отчетности была невыносимой мукой.

А потом появился общедоступный интернет, ЭЦП, и все стали сдавать отчетность дистанционно.

НУ А ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ ЗА 10 ЛЕТ ОН ДАЖЕ ЭТОГО БЫ НЕ СДЕЛАЛ?

А кто очереди-то эти создал, подумайте?

Кто же этот неэффективный негодяй, душитель бизнеса?

Погодите-ка, да это же полный однофамилец благородного освободителя бизнеса Мишустина М.В.!

Некий Мишустин, будучи руководителем налоговой службы с 1998 года по 2004-й — сначала замом, а потом начальником, — воздвиг огромное количество административных барьеров и сделал самое неэффективное ведомство. Шесть лет над этим старался.

Какое счастье, что другой М.В. Мишустин потом десять лет это исправлял.

Внедрил электронную бухгалтерию. После всего остального мира. Или есть ещё развитые страны, где бухгалтер раз в три месяца едет с ворохом распечатанных таблиц?

Было уже много таких. Очень классные эффективные бизнес-процессы делал деятельный Чубайс. Залоговые аукционы нам оставил. Монополизированную энергетику. А сейчас такой офигенный бизнес-процесс наладил, что нигде в мире такого нет. Сфабриковал целую отрасль, которая не существует, но потребляет сотни миллиардов из бюджета и производит «Кагоцел», который врачи иначе как «фуфломицин» не называют, и отчёты о том, как прекрасно развиваются нанотехнологии в России.

Ликсутов. Как же вы его все обожали. Чемпион бизнес-процессов и сторонник велосипедов. Оказался лидером коррупции. Фиктивный развод с женой, продолжающей рожать от него детей. Закупает сам у себя вагоны метро по немыслимой цене. Контракты по срокам дольше, чем при закупке атомных ледоколов. Уничтожает транспортную систему своими торговыми ТПУ. Украдёт всё, что не украл, и уедет к себе в Эстонию жить самым богатым человеком Балтики.

А помните, как вы любили Николая Никифорова? Такой был милый, такой хорошенький.

Айтишник. С золотой медалью. Любит бизнес-процессы. Успешно что-то там сделал в Татарстане. Тоже из «правой интеллигенции». Такой свой, такой родной.

Не побьет и слова грубого не скажет. Прямо хочется табличку приделать на лавочку «We are of the same blood».

Стал высокоэффективный Коленька министром и сообщил, что интернету нужна цензура, а России — цифровой суверенитет.

А потом оказалось, что такой родной и близкий Никифоров украл свою диссертацию. А потом его жена — хоп — и собственник системы фиксации нарушения ПДД. Эффективно!

Никто не нанес отрасли больше вреда, чем милый и эффективный Никифоров.

Если сбросить на Воронеж атомную бомбу, то ущерб экономике будет меньше, чем тот, что нанес Никифоров на время пребывания на своём посту.

Да, ему приказывали. Но он же с удовольствием выполнял.

Губернаторы-технократы! Додики с одинаковыми прическами в одинаковых квадратных очках. Обо всех наша правая московская интеллигенция восторженно написала, что они наконец-то внедрят правильные эффективные процессы. От политики они далеки, но «смогут привлечь инвестиции».

И единственное, в чем преуспели наши технократы — фальсификация выборов и уничтожение независимых местных СМИ.

И били вас по башке дубиной именно эти вот эффективные и деятельные чиновники. Ликсутов, Сергунина и Собянин не просто митинги разгонят. Они организуют бизнес-процесс по введению танков в город, если встанет угроза потери бесконтрольного владения московским бюджетом. И сделают это в сто раз быстрее, чем любые ФСБшники.

Пора прекратить уже этот мазохизм. 20 лет достаточный срок.

Это не предположение, не гипотеза, а проверенный и установленный факт: в путинской системе любой высокопоставленный чиновник — вор. Там других нет. Это базовый квалификационный признак.

Вор, лжец, лицемер и очень-очень неэффективный управленец, неспособный организовать ничего. Мы проверяли это 20 лет, и сейчас в этом не может быть ни малейших сомнений.

Вся московская интеллигенция правого толка обожает и боготворит Ли Кван Ю. Очень хорошо, Ли Кван Ю был очень крут. Только, пожалуйста, боготворите его и перечитывайте его интервью 2005 года, которое он дал Максиму Трудолюбову.

Я вот его постоянно перечитываю и нахожу это очень и очень полезным. Из 2005 года великий и авторитарный дедушка (давил оппозицию и свободные СМИ гораздо сильнее Путина) на пальцах объясняет, почему у нашего авторитарного дедушки и всех его мишустиных ничего не получится. Пока у власти Путин, мы обречены беднеть и деградировать.

– Как вы полагаете, применим ли в России опыт Сингапура?



– Разница между Россией и Сингапуром огромна. Сингапур — это маленький остров без природных ресурсов. Все, что у нас есть, — это стратегическое географическое расположение на пересечении морских путей. Вы, напротив, огромная страна с огромными запасами природных ресурсов. Мы противоположности друг другу. Вы были настолько самодостаточны, что могли более 70 лет прожить с коммунистической системой, в которой люди покупают и потребляют то, что им дают. Вы закрылись и смогли выжить, а Сингапур не может выжить без внешнего мира. Так что и здесь мы противоположны.



Но вот что, на мой взгляд, подходит для вас — это наш опыт использования мировых ресурсов, ресурсов развитого мира — знаний, технологий, капитала. Иностранцы пришли в Сингапур, открыли производства, и эта продукция конкурентоспособна в мире. Ваша проблема в том, что вы очень многое делали сами по себе. Это автаркия. Но вот ваши цари приглашали итальянских архитекторов, например, для строительства Петербурга.



– И даже для строительства Кремля.



– Урок для России таков — соединитесь с миром. У вас могут быть все ресурсы мира, но у вас все равно нет всех идей и всех лучших продуктов, всех услуг и изобретений. Нельзя отставать. В XV в. китайцы, не желая варварских влияний, уничтожили свой флот. Это была крупнейшая катастрофа для Китая. Он замкнулся в себе — мимо него прошли уголь, паровой двигатель, индустриальная революция, современное производство, текстиль. Теперь они лихорадочно наверстывают упущенное. Вам не нужно столько наверстывать. Вы ведь летали в космос. Но вам много нужно догонять в потребительской сфере. Так что у нас вы можете учиться тому, как мы привлекали капитал, опыт, оборудование, технологии, учились и продвигались вперед.

https://www.vedomosti.ru/newsp...

Лучшее и самое эффективное, что можно сейчас делать на благо нашей страны — ненавидеть путинский режим во всех его видах и проявлениях. Не сотрудничать с ним ни в какой мере. Участвовать во всех бизнес-процессах, направленных против этой власти: от работы в независимых СМИ до хождения на митинги и участия в «Умном голосовании».

Агитировать и работать против них при каждом удобном случае. Каждый на своём месте.

И прекратить искать/выдумывать хорошее в путинской обслуге. Раз они уже там, то у них одна задача: плевать вам в лицо с расстояния полтора метра, а потом очищать ваши карманы, пока вы зажмурились и думаете, что это термальная вода для увлажнения кожи.

Источник