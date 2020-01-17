В пермской школе детей учат обращаться с полицейскими щитами и дубинками

В кадетском классе школы №105 Перми учеников 8-9 классов учат обращаться с полицейскими дубинками и держать строй, используя щиты. Об этом сообщил политолог Виталий Ковин в Facebook.

«Готовят смену!? Пермь. Школа 105. «Кадетский», или как там он называется, класс. Класс 8-9. Учебные занятия. Родители, вы действительно хотите, чтобы ваших детей этому учили: щиты держать, дубинками махать, «черепаху строить», атаки протестующих отбивать. И девочек тоже? Господа начальники, это точно входит в школьную программу?» — пишет Ковин.

По его словам, он поговорил с двумя девочками, которые участвовали в занятии, они сказали, что такой урок проводится уже второй раз и им нравится.

«А вообще, это еще один вариант «новой искренности». Мы же все знаем, для чего по-настоящему нужна полиция. Вот для этого! Так этому и надо учить будущих полицейских, чего скрывать», — пишет политолог.

Оперативно дать комментарий в школе не смогли, сославшись на отсутствие руководства, которое находится на совещании в мэрии. NT направил запрос в администрацию города.

Летом 2019 года родители учеников школы №105 из классов с допрофессиональной полицейской подготовкой писали президенту России письмо о том, что в учебном заведении «процветает постоянное унижение детей, вымогательство и хищение денежных средств». Тогда департамент образования начал проверку, а ГУ МВД возбудило уголовное дело по факту мошенничества, писал интернет-журнал «Звезда». Позже директор школы ушла с поста.