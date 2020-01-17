Кирилл Рогов: Техничный конституционный шабаш

Тут надо повиниться. Слушая путинскую речь с колес, я, как и многие аналитики, был введен в заблуждение кремлевскими пиарщиками и рече-писателями. Нам показалось, что путинские конституционные поправки направлены на частичное перераспределение власти и сокращение полномочий президента. Сегодня абсолютно ясно, что это не так.

При формировании правительства за президентом остается право представлять кандидатуру премьера: Дума его не избирает, а утверждает, и это небольшое отличие от сегодняшней «дачи согласия». Премьер лишается права формировать кабинет, он должен согласовывать его состав теперь не только с президентом, но и с Думой. При этом президент может снимать назначенных министров и премьера по своему произволению и «определяет задачи и приоритеты деятельности правительства». Здесь нет ни малейшего шага в сторону парламентско-президентской республики, как показалось вчера.

То же в отношении Совета Федерации. Путин сказал, что «назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации». Здесь нет и намека на юридическую обязательность и какое-то расширение прав Совета Федерации. «Консультации» — это такая салфетка, которой удобно рот вытереть, не более. К тому же, как справедливо указал Михаил Касьянов (Mikhail Kasyanov), эта новация позволит конституционно закрепить за президентом назначение и руководство силовым блоком в обход Думы. Сегодня на практике это так и есть, но в конституции этого нет: силовые министры — это часть правительства. Теперь они вообще будут конституционно (!) вне контроля парламента.

Экспертов особенно взволновал Госсовет, который, по их мнению, станет новым центром власти. Это может быть, а может не быть. Из вчерашней речи ничего не следует. Путин создал Госсовет в начале 2000-х в качестве утешительного приза, после того как отнял у региональных боссов реальную политическую власть. И никогда не давал повода видеть в себе сторонника системы вотчин, готового назад поделиться этой властью в ущерб «вертикали». Теперь он предлагает упомянуть о существовании Госсовета в конституции. Ни о каких его автономных правах ничего сказано не было. Пока Госсовет – это полная фантазия аналитиков.

Президентская власть в результате этого комплекса поправок будет не сокращена, а расширена совершенно африканским образом (плюс: право назначения региональных прокуроров и отзыва судей высших инстанций). И в целом дело выглядит скорее так, что Путин просто пообещал за это расширение всем — Думе, СФ и регионам — пряники, которые невозможно разгрызть, а можно только полизать.

И тут встает вопрос: а кто же будет тем президентом, полномочия которого Путин предлагает расширять под видом сокращения?

На прямой линии Путин сказал: «Что касается прежних изменений (конституции). Они были, насколько мне известно, связаны с количеством сроков (никаких таких изменений количества сроков не было! – К.Р.). Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку «подряд». … Она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы её отменить, наверное».

В послании же Путин сказал: «Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим». (Такой «вопрос» не обсуждается — это действующая конституционная норма!)

Забавно, что каждый раз, заговаривая про эту норму, Путин «уходит в несознанку», путается и говорит что-то явно не соответствующее действительности, «мажет тему». Да и будет ли президент, всерьез намеренный изменить конституционную норму, ссылаться на мнение «некоторых наших политологов»?

Сухой же результат этого каскада оговорок в том, что есть разные мнения: есть те, которые считают, что надо убрать «подряд», есть те, которые считают, что надо ограничить двумя сроками подряд». Для Путина это все «не принципиально». А для кого принципиально? Кто будет решать? Так вот же они — члены редакционной комиссии. Как вы думаете, какого мнения в этом дискуссионном для общества и «не принципиальном» для Путина вопросе о сроках придерживаются они?

На самом деле Путин предложил слишком президентскую российскую конституцию переделать в мегапрезидентскую. А своими пассами в адрес Совета Федерации, Думы и Госсовета представил эти изменения как предмет широкого общественного консенсуса. Вчера он уже отменил прежнюю конституцию, а как будет выглядеть новая, мы еще в точности не знаем. На это есть комиссия, Путиным же и назначенная.

Наиболее точной, необходимо признать, вчера была оценка юриста Елена Лукьянова, назвавшей все это антиконституционным переворотом. Дело даже не только в том, что параллельно упомянутым нововведениям Путин предложил отменить принцип разделения властей, приоритет международных обязательств и автономию местного самоуправления — т.е. изменить фундаментальные положения конституции, он также обрисовал не соответствующую действующей конституции процедуру принятия этих нововведений, которая теперь спешно, в «переворотном» режиме реализуется.

Очень техничный конституционный шабаш.

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