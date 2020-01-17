Не допустить мало — ликвидировать

UPD: Законопроект отозван авторами для доработки: «Чтобы почетче прописать механизм контроля над получением финансирования политическими партиями».

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Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли в парламент законопроект, ограничивающий деятельность партий — в пояснительной записке они не скрывают, что документ направлен против «Яблока» и Алексея Навального.

Авторами инициативы стали Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот. В частности, они предлагают расширить действующие нормы закона о партиях фразой «деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ, а также умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене (явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ)». Сейчас в законе говорится только о том, что деятельность партий не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией. Кроме этого, законопроект предлагает ликвидировать партии за получение финансирования из-за рубежа.

В пояснительной записке авторы документа пишут, что необходимость принятия ограничительных мер «назрела ввиду активной антироссийской пропаганды, ведущейся членами российских оппозиционных партий за рубежом, дискредитирующими государственные символы Российской Федерации в лице ее государственного режима и органов публичной власти».

«Современные российские оппозиционные политики либерального толка, заботясь о собственной репутации и рейтинге на Западе, отнюдь не беспокоятся об имидже нашей страны в глазах мирового сообщества. Многие российские оппозиционеры, не набрав достаточного количества голосов на федеральных и региональных выборах, поехали в Европу к своим финансовым спонсорам и фактическим руководителям и теперь проводят на Западе конференции, форумы, делают дискредитирующие заявления в адрес руководства страны и грозятся взять власть на следующих выборах», — говорится в документе.

В качестве примера депутаты приводят партию «Яблоко», которая «ставит своей целью полную смену власти в России — Думы, президента, судов»: «Во всех документах руководящих органов партии «Яблоко» за последние годы говорится о стремлении сменить власть и изменить государственную политику в России, в том числе посягая на государственную целостность Российской Федерации путем пересмотра вхождения в состав Российской Федерации Республики Крым». В доказательство они цитируют руководителя фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, «который открыто клевещет на избранного всей страной лидера государства»: «Патриот России сегодня — тот, кто против Путина», «Крым не наш. Это ворованное. Ворованное должно быть возвращено». Вишневский, по данным авторов законопроекта, «регулярно ездит за рубеж, где встречается то с «мастером цветных революций» Джоном Теффтом (США), то с Михаилом Ходорковским на мероприятии «Открытой России» (Таллин), и продолжает свою антироссийскую пропаганду».

Говоря о зарубежном финансирований партий и кандидатов, единороссы пишут об Алексее Навальном: «В 2013 году на счет экс-кандидата в мэры Москвы Алексея Навального средства поступали через электронные кошельки системы «Яндекс.Деньги» из-за пределов России. Но, несмотря на обвинения, оппозиционеру удалось принять участие в выборах. Таким образом, в случае принятия настоящего проекта закона подобные действия со стороны представителей оппозиционных партий будут являться основанием для их ликвидации и способом предохранить российскую политическую систему от влияния извне».