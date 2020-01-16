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#Политика

Январский конституционный переворот

16.01.2020 | Федор Крашенинников

Владимир Путин отрекся от своих прежних клятв в верности Конституции и решил ее переписать ради бессменного правления, считает политолог Федор Крашенинников. По его мнению, путинская Конституция будет хуже ельцинской

Январский переворот

Фёдор Крашенинников.
Владимир Путин, который все первые 20 лет своего правления неустанно клялся в верности действующей Конституции, решил переписать ее так, чтобы создать для себя возможность править и дальше. Причем править не в качестве всенародно избранного президента, а в качестве избавленного от необходимости куда-либо избираться автократа, занимающего некий конституционный пост, ключевой в новой конфигурации.

Так и только так надо понимать прозвучавшие 15 января тезисы о конституционной реформе. Фактически, речь идет о конституционном перевороте, который в ближайшие месяцы в невероятно быстром темпе будет произведен при помощи ручного парламента и всех прочих органов власти. Поправки к конституции де-факто выльются в совершенно новый основной закон, описывающий принципиально иное устройство власти.

Особенно показательно, что никакое реальное участие граждан России в этом процессе никак не предусмотрено — сам Путин так и не произнес слова референдум, а из заявлений других представителей элиты можно сделать только такой вывод. Даже если фактическая подмена действующей Конституции принципиально новым документом будет обставлена какими-то голосованиями, их статус, честность и прозрачность уже сейчас можно ставить по сомнение — особенно с учетом того, с каким уровнем честности и прозрачности проходят выборы в России и подготовка к ним.

К тому времени, когда весь положительный эффект от ожидания грядущих социальных благ и сами они иссякнут, дело уже будет сделано: граждане будут иметь дело с совершенно новым государством

Как именно будет все обставлено, с помощью каких нагромождений псевдоюридической казуистики и откровенной демагогии все это будет сделано — не имеет принципиального значения. Как не имеет особого значения и название того поста, который Путин намеревается для себя создать и потом занять.

В качестве дымовой завесы для запуска переворота была использована ударная доза социального популизма — материнский капитал, горячие обеды, внесение в конституцию пунктов о минимальной оплате и компенсации пенсий и все в таком духе. Совершенно не факт, что все это в конечном итоге будет реализовано и улучшит жизнь людей, но фору и какой-то рост популярности Путин несомненно получит.

Пока самые зависимые от подачек власти категории граждан будут считать свои будущие доходы, переформатирование структуры власти будет завершено ударными темпами, и потом уже все будет не важно: можно будет снова отправить в отставку правительство, обвинив его в неспособности реализовать социальные программы, можно будет распустить Думу и избрать новую, а потом повторить эти трюки несколько раз. К тому времени, когда весь положительный эффект от ожидания грядущих социальных благ и сами они иссякнут, дело уже будет сделано: граждане будут иметь дело с совершенно новым государством, причем еще не факт, что в его названии сохранится слово «Федерация».

Конституция: от плохой к худшей

Конституция 1993 года — плоха, и те, кто с этим спорил много лет, должны хотя бы сейчас это признать. Она была не способна защитить реальные права граждан, она оказалась бессильна защитить и саму себя.

Ущербность ее прежде всего в том и заключается, что писалась она под конкретного человека в конкретной ситуации — под Бориса Ельцина, вышедшего победителем из кровавой схватки с последним советским парламентом осенью 1993 года. Только сейчас стало понятно, что весь либерализм и демократичность Конституции гарантировались только одним — доброй волей первого лица, ее гаранта, президента России. Как только другой президент России перестал хотеть быть ее гарантом и пожелал избавиться от ее духа — оказалось, что никаких преград к тому нет. После того как либеральный дух Конституции был уничтожен, буква ее тоже была обречена.

Конституция 1993 года должна была уберечь президента от парламента — но как только парламент был стерилизован, выяснилось, что использовать его можно вовсе не для сохранения статус кво, а для настойчивого извращения всех аспектов жизни общества и его превращения в автократию с несменяемым лидером во главе.

Авторы Конституции 1993 года боялись не только парламента, но и граждан России. Почему-то им казалось, что если дать слишком много полномочий муниципалитетам и регионам, а самое главное — гражданам, то к власти обязательно придут «красно-коричневые», советские реваншисты.

И они действительно пришли, но вовсе не снизу и не через победу на думских выборах, а сверху, из толщи чиновничье-силового аппарата, из элиты 90-х годов. И тут-то и выяснилось, что от этого в Конституции не предусмотрено никакой защиты.

Очевидно, что после реформы Путина будет уже не так важно, кто именно президент, потому что пока во власти будет Путин — он и будет главным

Полномочия местного самоуправления в ней были прописаны самыми общими словами, как и порядок избрания глав регионов и формирования таких важных органов как Совет Федерации. То есть сопротивляться идущим сверху импульсам было попросту некому.

В итоге мы пришли к тому, к чему пришли: не меняя ничего в Конституции, местное самоуправление было фактически уничтожено, а федерализм — демонтирован. И никаких механизмов остановить это не оказалось. Конституционный суд, который мыслился как цитадель блюстителей Конституции, неизменно обнаруживался в первых рядах услужливых сановников, с радостью поддерживавших любое удобное президенту надругательство над духом Конституции ради своих карьер и личных интересов.

Разделение властей оказалось фикцией, напыщенные слова о неотъемлемых правах и свободах человека оказались фикцией, устойчивость Конституции оказалась фикцией — все, что превозносилось в нынешней Конституции, оказалось фикцией.

И только огромные, необъятные, неотчуждаемые и неоспоримые полномочия президента оказались ее реальным содержанием. Дальше надо было сделать один шаг и заменить всемогущую должность конкретной личностью — и теперь он сделан. Очевидно, что после реформы Путина будет уже не так важно, кто именно президент, потому что пока во власти будет Путин — он и будет главным.

Конституция Путина

К сожалению, нет никаких сомнений, что Путину удастся переписать Конституцию так, как он задумал, и окончательно превратить ее в гарантию своего пожизненного правления. Опубликованный вечером 15 января список рабочей группы по скоростной правке Конституции не оставляет иллюзий — юридический костяк составляют те самые люди, которые лично ответственны за все запретительно-ограничительные законы последнего времени, а компанию им составляют фигуристы, пианисты, казаки, артисты и пожилые космонавты. Особенно важно отметить присутствие в группе людей, откровенно высказывавших и поддерживавших самые одиозные и человеконенавистнические идеи — чего стоит один донбасский ветеран Прилепин, тоже записанный в творцы новой Конституции!

Возможно, Путин только приблизит столь пугающие его перемены: он сам вывел систему власти из состояния стабильности, и учитывая взятый темп преобразований, вполне можно надеяться, что будут совершены непоправимые ошибки

Утешает и внушает надежды лишь то, что Конституция, созданная под конкретного человека, ничего не гарантирует даже этому самому человеку в случае, если в силу случайности или физических причин он вдруг не сможет руководить страной в ручном режиме. Точно так же, как советская Конституция оказалась недееспособной после ликвидации КПСС, которая фактически управляла СССР из-за ширмы советов всех уровней, точно та кже, как ельцинская Конституция неумолимо извращалась и скукоживалась без Ельцина, будущая путинская Конституция неизбежно вгонит страну и власть в ступор в тот самый момент, когда Владимир Путин не сможет руководить дальше или же совершит какую-то ошибку, которую никто не сможет исправить — потому что реальных сдержек и действующих противовесов в ней по определению не будет: сама мысль о том, что Путина можно сдерживать и каким-то образом противодействовать ему, кощунственна для тех, кто готовит текст нового основного закона.

Случится ли запрограммированный кризис скоро или он случится уже после Путина — вот в чем вопрос. Но надо быть готовыми к тому, что если все задуманное будет реализовано, жить под властью Путина, а возможно и его наследников нам всем придется очень и очень долго. Те же, кто не согласны с таким порядком вещей, должны прямо сейчас начать бороться с конституционным переворотом — кто как может, каждый на своем месте.

Впрочем, очень может быть, что желая сохранить стабильность, Путин только приблизит столь пугающие его перемены: он сам вывел систему власти из состояния стабильности, и учитывая взятый темп преобразований, вполне можно надеяться, что в процессе скоростной перестройки власти будут упущены многие важные детали, совершены необдуманные поступки и непоправимые ошибки, которые аукнутся гораздо быстрее, чем кажется.

Фото: glavred.info

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