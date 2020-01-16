Январский конституционный переворот

Январский переворот

Фёдор Крашенинников.

Владимир Путин, который все первые 20 лет своего правления неустанно клялся в верности действующей Конституции, решил переписать ее так, чтобы создать для себя возможность править и дальше. Причем править не в качестве всенародно избранного президента, а в качестве избавленного от необходимости куда-либо избираться автократа, занимающего некий конституционный пост, ключевой в новой конфигурации.

Так и только так надо понимать прозвучавшие 15 января тезисы о конституционной реформе. Фактически, речь идет о конституционном перевороте, который в ближайшие месяцы в невероятно быстром темпе будет произведен при помощи ручного парламента и всех прочих органов власти. Поправки к конституции де-факто выльются в совершенно новый основной закон, описывающий принципиально иное устройство власти.

Особенно показательно, что никакое реальное участие граждан России в этом процессе никак не предусмотрено — сам Путин так и не произнес слова референдум, а из заявлений других представителей элиты можно сделать только такой вывод. Даже если фактическая подмена действующей Конституции принципиально новым документом будет обставлена какими-то голосованиями, их статус, честность и прозрачность уже сейчас можно ставить по сомнение — особенно с учетом того, с каким уровнем честности и прозрачности проходят выборы в России и подготовка к ним.

К тому времени, когда весь положительный эффект от ожидания грядущих социальных благ и сами они иссякнут, дело уже будет сделано: граждане будут иметь дело с совершенно новым государством

Как именно будет все обставлено, с помощью каких нагромождений псевдоюридической казуистики и откровенной демагогии все это будет сделано — не имеет принципиального значения. Как не имеет особого значения и название того поста, который Путин намеревается для себя создать и потом занять.

В качестве дымовой завесы для запуска переворота была использована ударная доза социального популизма — материнский капитал, горячие обеды, внесение в конституцию пунктов о минимальной оплате и компенсации пенсий и все в таком духе. Совершенно не факт, что все это в конечном итоге будет реализовано и улучшит жизнь людей, но фору и какой-то рост популярности Путин несомненно получит.

Пока самые зависимые от подачек власти категории граждан будут считать свои будущие доходы, переформатирование структуры власти будет завершено ударными темпами, и потом уже все будет не важно: можно будет снова отправить в отставку правительство, обвинив его в неспособности реализовать социальные программы, можно будет распустить Думу и избрать новую, а потом повторить эти трюки несколько раз. К тому времени, когда весь положительный эффект от ожидания грядущих социальных благ и сами они иссякнут, дело уже будет сделано: граждане будут иметь дело с совершенно новым государством, причем еще не факт, что в его названии сохранится слово «Федерация».

Конституция 1993 года — плоха, и те, кто с этим спорил много лет, должны хотя бы сейчас это признать. Она была не способна защитить реальные права граждан, она оказалась бессильна защитить и саму себя.

Ущербность ее прежде всего в том и заключается, что писалась она под конкретного человека в конкретной ситуации — под Бориса Ельцина, вышедшего победителем из кровавой схватки с последним советским парламентом осенью 1993 года. Только сейчас стало понятно, что весь либерализм и демократичность Конституции гарантировались только одним — доброй волей первого лица, ее гаранта, президента России. Как только другой президент России перестал хотеть быть ее гарантом и пожелал избавиться от ее духа — оказалось, что никаких преград к тому нет. После того как либеральный дух Конституции был уничтожен, буква ее тоже была обречена.

Конституция 1993 года должна была уберечь президента от парламента — но как только парламент был стерилизован, выяснилось, что использовать его можно вовсе не для сохранения статус кво, а для настойчивого извращения всех аспектов жизни общества и его превращения в автократию с несменяемым лидером во главе.

Авторы Конституции 1993 года боялись не только парламента, но и граждан России. Почему-то им казалось, что если дать слишком много полномочий муниципалитетам и регионам, а самое главное — гражданам, то к власти обязательно придут «красно-коричневые», советские реваншисты.

И они действительно пришли, но вовсе не снизу и не через победу на думских выборах, а сверху, из толщи чиновничье-силового аппарата, из элиты 90-х годов. И тут-то и выяснилось, что от этого в Конституции не предусмотрено никакой защиты.

Очевидно, что после реформы Путина будет уже не так важно, кто именно президент, потому что пока во власти будет Путин — он и будет главным

Полномочия местного самоуправления в ней были прописаны самыми общими словами, как и порядок избрания глав регионов и формирования таких важных органов как Совет Федерации. То есть сопротивляться идущим сверху импульсам было попросту некому.

В итоге мы пришли к тому, к чему пришли: не меняя ничего в Конституции, местное самоуправление было фактически уничтожено, а федерализм — демонтирован. И никаких механизмов остановить это не оказалось. Конституционный суд, который мыслился как цитадель блюстителей Конституции, неизменно обнаруживался в первых рядах услужливых сановников, с радостью поддерживавших любое удобное президенту надругательство над духом Конституции ради своих карьер и личных интересов.

Разделение властей оказалось фикцией, напыщенные слова о неотъемлемых правах и свободах человека оказались фикцией, устойчивость Конституции оказалась фикцией — все, что превозносилось в нынешней Конституции, оказалось фикцией.

И только огромные, необъятные, неотчуждаемые и неоспоримые полномочия президента оказались ее реальным содержанием. Дальше надо было сделать один шаг и заменить всемогущую должность конкретной личностью — и теперь он сделан. Очевидно, что после реформы Путина будет уже не так важно, кто именно президент, потому что пока во власти будет Путин — он и будет главным.

Конституция Путина

К сожалению, нет никаких сомнений, что Путину удастся переписать Конституцию так, как он задумал, и окончательно превратить ее в гарантию своего пожизненного правления. Опубликованный вечером 15 января список рабочей группы по скоростной правке Конституции не оставляет иллюзий — юридический костяк составляют те самые люди, которые лично ответственны за все запретительно-ограничительные законы последнего времени, а компанию им составляют фигуристы, пианисты, казаки, артисты и пожилые космонавты. Особенно важно отметить присутствие в группе людей, откровенно высказывавших и поддерживавших самые одиозные и человеконенавистнические идеи — чего стоит один донбасский ветеран Прилепин, тоже записанный в творцы новой Конституции!

Возможно, Путин только приблизит столь пугающие его перемены: он сам вывел систему власти из состояния стабильности, и учитывая взятый темп преобразований, вполне можно надеяться, что будут совершены непоправимые ошибки

Утешает и внушает надежды лишь то, что Конституция, созданная под конкретного человека, ничего не гарантирует даже этому самому человеку в случае, если в силу случайности или физических причин он вдруг не сможет руководить страной в ручном режиме. Точно так же, как советская Конституция оказалась недееспособной после ликвидации КПСС, которая фактически управляла СССР из-за ширмы советов всех уровней, точно та кже, как ельцинская Конституция неумолимо извращалась и скукоживалась без Ельцина, будущая путинская Конституция неизбежно вгонит страну и власть в ступор в тот самый момент, когда Владимир Путин не сможет руководить дальше или же совершит какую-то ошибку, которую никто не сможет исправить — потому что реальных сдержек и действующих противовесов в ней по определению не будет: сама мысль о том, что Путина можно сдерживать и каким-то образом противодействовать ему, кощунственна для тех, кто готовит текст нового основного закона.

Случится ли запрограммированный кризис скоро или он случится уже после Путина — вот в чем вопрос. Но надо быть готовыми к тому, что если все задуманное будет реализовано, жить под властью Путина, а возможно и его наследников нам всем придется очень и очень долго. Те же, кто не согласны с таким порядком вещей, должны прямо сейчас начать бороться с конституционным переворотом — кто как может, каждый на своем месте.

Впрочем, очень может быть, что желая сохранить стабильность, Путин только приблизит столь пугающие его перемены: он сам вывел систему власти из состояния стабильности, и учитывая взятый темп преобразований, вполне можно надеяться, что в процессе скоростной перестройки власти будут упущены многие важные детали, совершены необдуманные поступки и непоправимые ошибки, которые аукнутся гораздо быстрее, чем кажется.

Фото: glavred.info